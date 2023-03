मंत्री नितिन गडकरी ने योगी की भगवान कृष्ण से तुलना की, बोले- जैसा भगवान कृष्ण ने किया, योगी जी भी उसी तरह से काम कर रहे

गोरखपुर/महोबा: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union minister Nitin Gadkari) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना भगवान कृष्ण से की. गडकरी ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुखातिब होते हुए कहा, “जैसा भगवान कृष्ण ने किया, योगी जी भी सज्जन लोगों की सुरक्षा के लिए उसी तरह से काम कर रहे हैं. उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जो समाज के लिए खतरनाक हैं.”

केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी ने राज्य में सड़कों को अमेरिका की सड़कों की तरह बनाने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क के निर्माण के इरादों को दोहराया.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने यहां 10,000 करोड़ रुपए की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और खतरनाक प्रवृत्तियों से लोगों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. देश की जनता की ओर से और व्यक्तिगत हैसियत से मैं उन्हें उनके द्वारा उठाए गए कदमों के लिए बधाई देता हूं.”

केंद्रीय मंत्री ने अपनी पत्नी से हाल ही में हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा, ‘मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है. उसने मुझे महाकाव्य भगवद्गीता के बारे में बताया, जिसमें भगवान ने कहा है कि जब भी अन्याय होगा वह अवतार लेंगे और बुराई का अंत करेंगे.”