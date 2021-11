BSP chief Mayawati, Uttar Pradesh Assembly Election 2022, Uttar Pradesh Assembly Elections 2022, UP Assembly Election 2022, यूपी विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly Elections 2022) के मद्देनजर बीएसपी की प्रमुख मायावती (BSP chief Mayawati) ने आज मंगलवार को लखनऊ में बीजेपी और सपा को एक सिक्‍के का पहलू बताते हुए उनपर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दोनों पार्टी चुनाव को हिंदू-मुस्लिम करना चाहती है. बसपा सुप्रीमों ने यह भी दावा किया है कि 2007 की तरह इस बार राज्‍य में बीएसपी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी.Also Read - Rafale Deal: कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, पवन खेड़ा बोले मोदी जी ने खुद 'नो-करप्शन' क्लॉज हटाया

We don’t see any difference between SP and BJP. They are two sides of the same coin. They just want to make the polls a Hindu-Muslim matter. We are confident that we will get an absolute majority, just like we got in 2007: BSP chief Mayawati#UPElections2022 pic.twitter.com/HbWbX8Hion

— ANI UP (@ANINewsUP) November 9, 2021