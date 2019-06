अयोध्या: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए. उद्धव ठाकरे ने यहां अपने बेटे आदित्य और शिवसेना सांसदों के साथ रामलला की पूजा अर्चना की. ठाकरे ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द करना होगा. सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि शिवसेना के 18 सांसद सदन में जाने के पहले रामलला का दर्शन कर नई पारी की शुरुआत करेंगे. ठाकरे ने कहा कि हमारा तो यहां बार-बार आने का दिल करता है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम मतलब और काम निकालने के लिए यहां आते हैं. लोग कहते थे आप दोबारा अयोध्या आएंगे. इस बार मैं फिर अयोध्या आया हूं और यहां बार बार आने का दिल करता है. उद्धव के रामलला के दर्शन के समय कार्यकर्ता जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे. अयोध्या में शिवसेना के सांसदों ने ढोल नगाडों के बीच उद्धव का स्वागत किया.

Shiv Sena chief Uddhav Thackeray in Ayodhya: From tomorrow Lok Sabha Session will begin so before entering the Parliament all Shiv Sena MPs have come here to take the blessings of Ram Lalla. We strongly believe that temple will be constructed at the earliest. pic.twitter.com/x4zQNlTnV1

— ANI UP (@ANINewsUP) June 16, 2019