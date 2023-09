Hindi Uttar Pradesh

Noida 17 Year Old Boy Dies After Falling From 24th Floor Flat In Greater Noida

Noida में 17 साल का लड़का 24वीं मंजिल के फ्लैट से गिरा, अंजाम मौत, पुलिस को ये संदेह

Greater Noida में एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की एक इमारत के अपार्टमेंट में रहने वाले टीनेजर की संदिग्ध आत्महत्या

फोटो प्रतीकात्मक

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की एक इमारत की 24वीं मंजिल पर स्थित अपने अपार्टमेंट (apartment on the 24th floor of building) से गिरने के बाद आज मंगलवार को 17 वर्षीय एक लड़के (17-year-old boy) की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.

Trending Now

पुलिस को संदेह है कि ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में (Bisrakh area of Greater Noida) गौर सौंदर्यम सोसायटी (Gaur Saundaryam society) में हुई यह घटना आत्महत्या का मामला है.

You may like to read

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, “मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे, हाउसिंग सोसायटी के एक पर्यवेक्षक ने पुलिस को सूचित किया कि वहां अपने परिवार के साथ रहने वाला एक 17 वर्षीय लड़का अपने 24वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिर गया है.”

अधिकारी ने बताया कि किशोर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है. पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है. पीटीआई

RECOMMENDED STORIES