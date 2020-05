Noida/4 Special Trains For Bihar: नोएडा से कल 4 स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए निकलेंगी. इनमें प्रवासी मजदूर अपने घर जा सकेंगे. जिला प्रशासन ने ये जानकरी दी है. साथ ही कहा है कि जिन मजदूरों ने रजिस्ट्रेन नहीं कराया है वे आज ही कराएं. Also Read - नई मुश्किल में बिहार: मजदूरों के लौटने पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी, एक दिन में मिले इतने मामले

बताया गया है कि ये ट्रेन गौतमबुद्ध नगर के दादरी रेलवे स्टेशन और दनकौर रेलवे स्टेशन से निकलेंगी. यह जानकारी नोएडा के डीएम की ओर से दी गई है.

As per the instructions of the state govt, special trains will be run for migrant labourers in Gautam Buddh Nagar district. The trains will be run from Dadri railway station & Dankaur Railway station. 4 trains will ply for the migrant labourers on 16th May: DM, Gauatm Buddh Nagar pic.twitter.com/Hg3pcaChVK

