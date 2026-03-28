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नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर! आज इन जगहों पर रूट रहेगा डायवर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Noida Traffic Advisory: नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन की वजह से कई जगहों पर आज रूट डायवर्जन रहेगा. इसको लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

Published date india.com Published: March 28, 2026 12:03 AM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Noida Traffic Advisory
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Noida Traffic Advisory: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं. उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. इस बड़े कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. शहर में आने-जाने के लिए खास रूट तय किए गए हैं और पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है. यह एडवाइजरी सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी. इस दौरान आम लोगों को थोड़ा रूट बदलकर चलना होगा.

इमरजेंसी सेवाओं के लिए खास इंतजाम

ट्रैफिक में बदलाव के बावजूद एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियों के लिए अलग से रास्ता रखा गया है. पुलिस ने साफ कहा है कि इन गाड़ियों को कहीं भी नहीं रोका जाएगा. ताकि किसी भी तरह की परेशानी या हादसे के समय तुरंत मदद पहुंच सके. प्रशासन का फोकस यही है कि आम लोगों को कम से कम दिक्कत हो और जरूरी सेवाएं बिना रुके चलती रहें.

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मेरठ और गाजियाबाद से आने वालों के लिए रूट

मेरठ और गाजियाबाद से आने वाली गाड़ियों को Eastern Peripheral Expressway के जरिए भेजा जाएगा. ये गाड़ियां सिरसा टोल से बाहर निकलेंगी और तय गोलचक्कर से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगी. इनके लिए अलग पार्किंग ज़ोन बनाए गए हैं. मेरठ से आने वालों के लिए P-07 और गाजियाबाद से आने वालों के लिए P-06 तय किया गया है. इससे ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी.

अन्य शहरों के लिए अलग पार्किंग और एंट्री

मथुरा और अलीगढ़ से आने वाली गाड़ियां यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए जेवर कट से बाहर निकलेंगी. इसके बाद सबौता अंडरपास और किशोरपुर गेट से अंदर एंट्री मिलेगी. इनके लिए P-05, P-09 और P-11 पार्किंग तय है. वहीं हापुड़ और बुलंदशहर से आने वालों को जेवर-खुर्जा रोड की तरफ मोड़ा जाएगा. ये गाड़ियां परोही गेट से एंट्री लेंगी और P-13 व P-14 में पार्किंग करेंगी.

डायवर्जन और जरूरी सलाह

नोएडा और ग्रेटर नोएडा से आने वाले लोगों को सर्विस रोड और गोलचक्कर के जरिए रूट बदला जाएगा. दोपहिया वाहनों को किशोरपुर गेट से एंट्री मिलेगी. कमर्शियल वाहनों का रास्ता भी बदल दिया गया है ताकि भीड़ कम हो. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि तय रूट का ही इस्तेमाल करें और बिना जरूरत कार्यक्रम स्थल के आसपास न जाएं. इससे ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है और पूरा कार्यक्रम आसानी से हो पाएगा.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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