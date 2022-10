Noida: देश की राजधानी दिल्ली से लगे यूपी के नोएडा (Noida) में एक जोमैटो डिलीवरी बॉय (Zomato delivery boy)और एक हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड (security guard of a housing society) के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है. इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की है.Also Read - Bandar Ka Video: बाघ के साथ माइंडगेम खेलने लगा मंकी, ऐसी हालत कर दी नानी याद आने लगी- देखें वीडियो

पुलिस ने इन दोनों को आईपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है.

UP | Clash broke out between a delivery boy and the security guard of a housing society in Noida

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 9, 2022