Noida Containment Zones List: नोएडा में कंटेनमेंट जोंस की लिस्ट आ गई है. इन जोंस में लॉकडाउन 4 में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी.

लिस्ट जारी करते हुए बताया गया है कि कंटेनमेंट जोंस को दो हिस्सों में बांटा गया है-केटेगरी 1 और केटेगरी 2. कुल 63 इलाकों को कंटेनमेंट जोंस में रखा गया है. इनमें 37 कंटेनमेंट जोन 1 केटेगरी में हैं, वहीं 26 केटेगरी 2 में हैं.

Gautam Buddh Nagar district administration releases a list of containment zones, divided into category 1 and category 2. A total of 63 zones have been identified (37 in category 1 and 26 in category 2) #COVID19 pic.twitter.com/neEJ0Atcxp

— ANI UP (@ANINewsUP) May 21, 2020