Section 144 In NOIDA: नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी; देखें पूरी LIST

Section 144 In NOIDA: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में भी धारा 144 लगाई गई है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने 2 जनवरी तक जिले भर में धारा 144 लागू (Noida Section 144) करने का फैसला किया है. यह फैसला आने वाले त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों को देखते हुए लिया गया है. इस दौरान 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

In view of upcoming festivals & important days, sec 144 to be implemented in Gautam Budh Nagar from 5/12/2022 to 2/1/2023. Restrictions will not be applicable on emergency services & on-duty policemen or paramilitary forces: Media Cell, Police Commissionerate, Gautam Buddha Nagar — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 5, 2022