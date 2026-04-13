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Noida में फैक्ट्री कर्मचारियों के बवाल के बीच चक्का जाम! कहीं आगजनी तो कहीं पत्थरबाजी- सड़कों पर रेंगती दिखीं गाड़ियां- VIDEO में देखें पूरा मंजर

Noida Employees Protest VIDEO: नोएडा की अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों का गुस्सा फूंट पड़ा और उन्होंने कई इलाकों में बवाल किया. कर्मचारी कई मांगों को लेकर सड़कों पर हैं.

Noida Employees Protest: देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में अलग-अलग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों का गुस्सा सोमवार (13 अप्रैल) को फूट पड़ा. सैलरी बढ़ाने की मांग साथ शुरू हुआ यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन धीरे-धीरे हिंसक और उग्र हो गया. कर्मचारियों ने नोएडा के अलग-अलग इलाकों में जमकर बवाल मचाया. इस वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. नोएडा के लगभग हर इलाके में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है. पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेड लगाया हुआ है.

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#WATCH | Uttar Pradesh: Vehicles and properties vandalised and stones pelted in Phase 2 of Noida where a large number of employees of a company gathered in protest over their demands for a salary increment. Heavy Police deployment made here to bring the situation under control.… pic.twitter.com/1B0axJZSBN — ANI (@ANI) April 13, 2026

कर्मचारियों इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं कि उनसे तय समय से ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन उसके पैसे नहीं दिये जाते..साथ ही ओवर टाइम के पैसे में भी कटौती की जाती है. छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है साथ ही कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं है.

#WATCH | Uttar Pradesh: A vehicle torched during a protest by a large number of employees of a company over their demands for a salary increment, in Phase 2 of Noida. Heavy Police deployment made here to bring the situation under control. pic.twitter.com/a2athgYrTT — ANI (@ANI) April 13, 2026

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#WATCH | Uttar Pradesh: Aftermath of the violent protest by employees of a company in Noida Phase 2. They were protesting over their salary increment demands. Visuals from the spot. During the protest vehicles and properties were damaged, and stone pelting took place. pic.twitter.com/OZ6jtYak4H — ANI (@ANI) April 13, 2026

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#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy traffic congestion on Delhi-Noida DND Flyway due to traffic diversion as Chilla Border, connecting Delhi to Noida, has been closed following a violent protest in Noida Phase 2. During the protest by employees of a company in Noida Phase 2, vehicles… pic.twitter.com/k3gsm5KcPu — ANI (@ANI) April 13, 2026

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#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy Police deployment made near the company in Noida Phase 2, where a protest by its employees, over salary increment demands, turned violent. Vehicles and properties were damaged, and stone pelting also occurred during the protest. Heavy Police… pic.twitter.com/rYg1Kka8Fa — ANI (@ANI) April 13, 2026

किन-किन इलाकों में प्रदर्शन का सबसे ज्यादा असर?

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक नोएडा के सेक्टर 63, सेक्टर 62, सेक्टर 15, फेस-2 इंडस्ट्रीयल एरिया, सूरजपुर, नॉलेज पार्क क्षेत्र, दादरी क्षेत्र और ईकोटेक- प्रथम के औद्योगिक क्षेत्र में सुबह से ही मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

STORY | Commuters bear brunt as labour union protest halts traffic at Delhi-Noida border Commuters faced a harrowing morning on Monday as a massive traffic jam brought vehicular movement to a near standstill at the Delhi-Noida border following a protest by a labour union… https://t.co/SdAvby3azJ — Press Trust of India (@PTI_News) April 13, 2026

‘हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई’

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पुलिस नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने वाले तत्वों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस महानिदेशक के हवाले से बताया कि नोएडा में हिंसा भड़काने और अशांति फैलाने में शामिल ‘उकसाने वाले तत्वों’ और ‘बाहरी तत्वों’ का पता लगाया जा रहा है. कृष्ण ने कहा, ‘ऐसे तत्वों की पहचान हो जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.’ अधिकारियों ने बताया कि डीजीपी, अपर महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) अमिताभ यश सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष से नोएडा की स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

कर्मचारियों की क्या-क्या हैं मांगें?

प्रशासन के आश्वासनों के बावजूद, सोमवार को आंदोलन का दायरा बढ़ गया. नोएडा के फेज-2 और ईकोटेक थर्ड (औद्योगिक विहार) क्षेत्र की लगभग 500 कंपनियों के कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए. प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों पर अब तक कोई ठोस जमीनी कार्रवाई नहीं हुई है. उनकी प्रमुख मांगें ये हैं-

न्यूनतम वेतन में वृद्धि- मजदूरों की सबसे बड़ी मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹26,000 प्रति माह किया जाए.

मजदूरों की सबसे बड़ी मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर ₹26,000 प्रति माह किया जाए. कार्य समय का निर्धारण- काम के घंटे तय हों और 8 घंटे से अधिक काम करने पर अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए.

काम के घंटे तय हों और 8 घंटे से अधिक काम करने पर अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए. साप्ताहिक अवकाश- प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश सुनिश्चित किया जाए.

प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश सुनिश्चित किया जाए. मजदूरों का आरोप है कि उन्हें प्रतिदिन मात्र ₹500 से ₹700 की दिहाड़ी मिलती है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में गुजारे के लिए अपर्याप्त है.

श्रम कानूनों का सख्ती से पालन- कंपनियों द्वारा 10-12 घंटे काम कराने और बोनस न देने जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाए.