नोएडा के ममूरा गांव में इलेक्ट्रिक स्कूटर से लगी आग, 2 की मौत…चारों तरफ फैला धुआं | सामने आया घटना का Video

Noida Fire Incident Video: बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दोपहर नोएडा के मामूरा गांव में भीषण आग लग गई. इस घटना में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. अब इस हादसे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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Noida Fire Incident

Noida Fire Incident: आज बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दोपहर नोएडा के थाना फेज 3 स्थित मामूरा गांव में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. न्यूज एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार गली गांव के गली नंबर 2 के जी-4 भवन के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग लग गई, कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. इस घटना में अबतक दो लोगों की जान गई है. हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया और 50 से अधिक लोगों को रेसक्यू किया.

रिपोर्ट के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग अंदर ही फंस गए और चारों ओर अफरा-तफरी. हादसे की वजह फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई थी. इसी दौरान बैटरी में स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों ने आग पकड़ ली. सोशल मीडिया पर इस हादसे से जुड़े कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

चारों तरफ फैला धुआं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तेजी से आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, जिसपर दमकलकर्मी काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. वीडियो में देखकर साफ पता चलता है कि आग ने पूरे निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और घना धुआं पूरे इमारत में फैल गया. इसकी वजह से चारों ओर अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट के अनुसार के अंदर एक पीजी (पेइंग गेस्ट) भी संचालित हो रहा था, जिससे वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

#नोएडा के सेक्टर-66 स्थित ममूरा गांव की एक पीजी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 2 युवतियों की मौत की सूचना है। वहीं 50 से अधिक परिवारों के प्रभावित या फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। आग लगने के कारणों… pic.twitter.com/M23LjJHaDy — निशान्त शर्मा (भारद्वाज) (@Nishantjournali) July 15, 2026

रेसक्यू का वीडियो हुआ वायरल

वहीं वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी लोगों को दूसरे घरों के छत से लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से लोगों को रेसक्यू करते हुए नजर आते हैं. घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं.

Massive fire in, Noida, UP. At least two feared dead. Residents being evacuated from a temporary bridge made using wodden logs on fifth floor. Short-circuit during scooty charging is being claimed to be the trigger behind the fire. pic.twitter.com/vcGlNAMZjS — Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 15, 2026

अग्निशमन विभाग ने सात फायर टेंडर, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. न्यूज एजेंसी ANI ने घटना के बाद का वीडियो जारी किया है, जिसमें जले हुए वाहन और अन्य चीजें दिख रही है.

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: Fire broke out at a building in Noida’s Sector 66. As per DCP Central Noida, fire broke out in an electric scooter (EV) that was plugged in for charging and spread to several other vehicles parked nearby. Two individuals fell ill and were sent to… pic.twitter.com/DtQN0fmlCD — ANI (@ANI) July 15, 2026

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और राहत कार्य की लगातार निगरानी करते रहे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. जांच के आधार पर थाना फेस-3 पुलिस ने इमारत के मालिक एवं लीज पर लिए व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.