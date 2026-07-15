नोएडा के ममूरा गांव में इलेक्ट्रिक स्कूटर से लगी आग, 2 की मौत…चारों तरफ फैला धुआं | सामने आया घटना का Video

Noida Fire Incident Video: बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दोपहर नोएडा के मामूरा गांव में भीषण आग लग गई. इस घटना में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. अब इस हादसे से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 15, 2026, 4:36 PM IST
Noida Fire Incident
Noida Fire Incident

Noida Fire Incident: आज बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दोपहर नोएडा के थाना फेज 3 स्थित मामूरा गांव में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. न्यूज एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार गली गांव के गली नंबर 2 के जी-4 भवन के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग लग गई, कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. इस घटना में अबतक दो लोगों की जान गई है. हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया और 50 से अधिक लोगों को रेसक्यू किया.

रिपोर्ट के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग अंदर ही फंस गए और चारों ओर अफरा-तफरी. हादसे की वजह फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई थी. इसी दौरान बैटरी में स्पार्किंग हुई, जिसके बाद आसपास खड़े पेट्रोल वाहनों ने आग पकड़ ली. सोशल मीडिया पर इस हादसे से जुड़े कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

और पढ़ें: नोएडा: चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, मुश्किल से पाया गया काबू

चारों तरफ फैला धुआं

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तेजी से आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, जिसपर दमकलकर्मी काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं. वीडियो में देखकर साफ पता चलता है कि आग ने पूरे निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और घना धुआं पूरे इमारत में फैल गया. इसकी वजह से चारों ओर अफरातफरी मच गई. रिपोर्ट के अनुसार के अंदर एक पीजी (पेइंग गेस्ट) भी संचालित हो रहा था, जिससे वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

रेसक्यू का वीडियो हुआ वायरल

वहीं वायरल हो रहे दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी लोगों को दूसरे घरों के छत से लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से लोगों को रेसक्यू करते हुए नजर आते हैं. घटना की सूचना मिलते ही फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं.

अग्निशमन विभाग ने सात फायर टेंडर, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. न्यूज एजेंसी ANI ने घटना के बाद का वीडियो जारी किया है, जिसमें जले हुए वाहन और अन्य चीजें दिख रही है.

आरोपियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और राहत कार्य की लगातार निगरानी करते रहे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. जांच के आधार पर थाना फेस-3 पुलिस ने इमारत के मालिक एवं लीज पर लिए व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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