Noida Flower Festival 2026: नोएडा का फ्लावर फेस्टिवल होने वाला है शुरू, फ्री एंट्री, कलरफुल इवेंट का बनाओ प्लान, जानें डिटेल

नोएडा फ्लावर शो 2026 में आकर वसंत के रंगों को महसूस करें और शहर की थकान को फूलों की खुशबू से धो डालें. यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका है.

नोएडा फ्लावर फेस्टिवल

शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक पल को थमकर प्रकृति के रंगों में खो जाना कितना सुकून देता है! ट्रैफिक, धूल, स्क्रीन की थकान और डेडलाइन का दबाव सब कुछ पीछे छूट जाएगा जब आप नोएडा फ्लावर शो 2026 में कदम रखेंगे. नोएडा अथॉरिटी द्वारा आयोजित यह 38वां वार्षिक फूलों का मेला होगा. यह बस फूलों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवंत उत्सव है जो कम्युनिटी, क्रिएटिविटी, सस्टेनेबिलिटी और हरी-भरी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करता है.

यहां रंगों का समंदर आपको देखने के लिए मिलेगा. केदारनाथ की फूलों वाली झलक देखने के लिए मिलेगी. शिवालिक पार्क, सेक्टर 33ए में नोएडा हाट के ठीक बगल में स्थित यह फेस्टिवल 19 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चलेगा. इस बार का खास फीचर है केदारनाथ मंदिर का फ्लोरल रीक्रिएशन – मंदिर से लेकर त्रिशूल तक, फूलों से सजा हुआ एक शानदार सेंटरपीस जो हजारों विजिटर्स को आकर्षित करेगा. मौसमी और विदेशी फूलों के भव्य डिस्प्ले, थीम बेस्ड गार्डन और क्रिएटिव इंस्टॉलेशन देखकर दिल खुश हो जाएगा.

जगह: शिवालिक पार्क (हेलिपैड ग्राउंड), सेक्टर 33ए, नोएडा – 201307 (नोएडा हाट के पास)

तारीख: 19 फरवरी से 22 फरवरी 2026

समय: सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक

एंट्री: पूरी तरह मुफ्त

यह उत्सव नोएडा के साथ दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव के निवासियों, RWAs और संस्थानों के लिए खुला है, जो इसे NCR का सबसे बड़ा फ्लोरल इवेंट बनाता है.

क्या-क्या मिस न करें

फ्लोरल टनल वॉक: रंग-बिरंगे फूलों से बनी सुरंग, फोटोग्राफी के लिए बेस्ट स्पॉट.

थीम गार्डन और प्रदर्शनी: अनोखे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित गार्डन, जहां फूल कहानियां सुनाते हैं.

प्रतियोगिताएं: स्प्रिंग गार्डन कॉम्पिटिशन, फूलों की सजावट और गार्डन डिजाइन में RWAs, निवासियों और संस्थानों के लिए पुरस्कार.

हर्बल और मेडिसिनल प्लांट सेक्शन: आयुर्वेदिक पौधों और उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी.

DIY ज़ोन और वर्कशॉप: बच्चों-बड़ों के लिए मिनी गार्डन बनाने, बोन्साई, कम्पोस्टिंग और सस्टेनेबल गार्डनिंग के हैंड्स-ऑन सेशन.

ऑर्गेनिक मार्केट: पौधे, बीज, गमले, टूल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की खरीदारी.

फूड स्टॉल: हल्के स्नैक्स और फूल-थीम्ड रिफ्रेशमेंट्स.

सस्टेनेबिलिटी पर फोकस

फेस्टिवल का मुख्य जोर इको-फ्रेंडली प्रैक्टिस पर है. पानी बचत, शहरी खेती, बालकनी/छत गार्डनिंग, घरेलू कम्पोस्टिंग और छोटी जगहों में पौधे उगाने के आसान टिप्स यहां मिलेंगे – खासकर अपार्टमेंट लिवर्स के लिए उपयोगी.

कैसे पहुंचें

मेट्रो से: नोएडा सिटी सेंटर (ब्लू लाइन) उतरें, फिर 10-15 मिनट में ऑटो/कैब से.

by road: नोएडा हाट के पास पार्किंग उपलब्ध.

कैब से: NCR के किसी भी हिस्से से आसान.

विजिट टिप्स

सुबह या शाम जल्दी जाएं, मौसम अच्छा होगा और भीड़ कम. आरामदायक जूते, पानी की बोतल और कैमरा साथ रखें. वीकेंड पर ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए प्लानिंग पहले से करें. अगर पौधे खरीदने हैं तो टोट बैग ले जाना न भूलें.

