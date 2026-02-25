By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Zero civic sense: नोएडा फ्लावर शो खत्म होते ही लूट मची, लोग फूल-गमले कारों में भरकर ले उड़े, VIDEO देखकर आ जाएगी शर्म
यह घटना सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी और नागरिक अनुशासन की कमी को उजागर करती है. जहां एक ओर फ्लावर शो ने शहर को खूबसूरत बनाया, वहीं कुछ लोगों की हरकतों ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया.
नोएडा में हाल ही में आयोजित फ्लावर शो बेहद शर्मनाक घटना के कारण सुर्खियों में आ गया, शो समाप्त होते ही लोग सजावटी फूलों और गमलों को खुलेआम चुराकर ले गए. यह घटना नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में हुई, जहां नोएडा अथॉरिटी ने 19 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक चार दिवसीय फ्लावर फेस्टिवल या वसंत उत्सव का भव्य आयोजन किया था. नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, चार दिनों में लगभग 4 से 5 लाख से अधिक लोग इस शो को देखने पहुंचे, जिसमें अंतिम दिन रविवार, 22 फरवरी पर सबसे ज्यादा भीड़ दर्ज की गई. कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला और लोगों ने इसकी खूबसूरती की तारीफ की.
जैसे ही औपचारिक समापन हुआ और प्रदर्शनी बंद होने लगी, कुछ लोग सजावटी व्यवस्था से फूल तोड़ने और गमले उठाने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दर्जनों लोग दिखे, जो खुलेआम फूलों की सजावट उखाड़ रहे थे, गमले अपनी गाड़ियों या हाथों में भरकर ले जा रहे थे. कुछ वीडियो में लोग महंगी कारों से उतरकर यह काम करते नजर आए, जबकि कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे बहस और नोकझोंक भी हुई.
‘जीरो सिविक सेंस’ का उदाहरण
सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे ‘जीरो सिविक सेंस’ का उदाहरण बताते हुए कड़ी आलोचना की. कई कमेंट्स में कहा गया कि “पढ़े-लिखे लोग भी सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान नहीं करते” और “थोड़ा तो सिविक सेंस रखो”.
देखें वीडियो-
People stealing flowers from the flower show in Noida.
I am beyond words now to describe these Indians.#noida #civicsense pic.twitter.com/gNQye4y94M
— Sidharth Shukla (@sidhshuk) February 24, 2026
इस प्रदर्शनी में 29 विभिन्न प्रकार के दुर्लभ और सजावटी फूलों तथा पौधों का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सैकड़ों तरह के आकर्षक फूल और पौधे शामिल थे.
इससे पहले भी लोग चुरा चुके हैं फूल
यह घटना ऐसी पहली नहीं है; पहले लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद गमलों की चोरी और दिल्ली में G20 समिट के बाद सड़कों से पॉट्स गायब होने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं. नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक कोई आधिकारिक कार्रवाई या बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वीडियो वायरल होने से सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर सवाल उठे हैं.
कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अंतिम घंटों में भीड़ के कारण स्टाफ नियंत्रण खो बैठा. यह घटना सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी और नागरिक अनुशासन की कमी को उजागर करती है. जहां एक ओर फ्लावर शो ने शहर को खूबसूरत बनाया, वहीं कुछ लोगों की हरकतों ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. सोशल मीडिया पर यह चर्चा जारी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा और जागरूकता जरूरी है.