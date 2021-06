Ghaziabad Noida Lockdown Update: उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों (UP Corona Cases) में लगातार आ रही कमी के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू (UP Unlock Update) कर दी गई है. यूपी की योगी सरकार ने राज्य के हर जिले को अनलॉक करने का एल प्लान बनाया है. इसके तहत राज्य के जिस जिले में एक्टिव केस की संख्या 600 से अधिक है, वहां प्रतिबंध लागू रहेंगे, जबकि 600 से कम एक्टिव केस वाले शहरों में राहत दी जाएगी. सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में कोरोना कर्प्यू (Corona Curfew) यानी लॉकडाउन (UP Lockdown Latest News) से राहत दी गई है वहां, बाजारों को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच खोले जाने की अनुमति दी गई है. हालांकि पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जारी रहेगा. Also Read - UP Unlock Update: CM योगी का बड़ा बयान- 'कर्फ्यू में ढील का मतलब लापरवाही की छूट नहीं', गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन तो...

मालूम हो कि यूपी के 11 जिलों में अभी लॉकडाउन लागू है, इनमें गाजियाबाद (Ghaziabad Lockdown Update), नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) (Noida Lockdown Update), लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, झांसी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर शामिल है. यूपी के इन सभी जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं. सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में हैं. हालांकि नोएडा और गाजियाबाद में लगातार कोरोना मामलों में कमी आई है. Also Read - Uttar Pradesh Lockdown Update: यूपी में लॉकडाउन बढ़ेगा या शुरू होगा Unlock? जानें क्या बोले मंत्री- यहां है ताजा अपडेट...

नोएडा यानी गौतमबुद्ध नगर में 843 एक्टिव मरीज हैं, वहीं गाजियाबाद में 983 मरीज संक्रमण का इलाज करा रहे हैं. इन दोनों जिलों में हालांकि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई धारा-144 अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है. कोरोना के मामलों में अगर ऐसे ही कमी होते रही तो जल्द ही इन दो जिलों में भी लॉकडाउन से राहत मिल जाएगी. बुधवार तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो लखनऊ में 1676, वाराणसी में 1586, मेरठ में 1801, गोरखपुर में 1126, बरेली में 943, झांसी में 622, सहारनपुर में 17732, मुजफ्फरनगर में 1340 और बुलंदशहर में 759 एक्टिव मामले हैं. Also Read - UP Covid Update: यूपी में भी लॉकडाउन का दिखने लगा असर! बीते 24 घंटे में कोरोना के 6725 नए मामले, 13,590 मरीज हुए ठीक

उधर, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 108 रोगियों की मौत हो और 1268 नए मामले सामने आए. इसके साथ ही अब प्रदेश में जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 20,895 हो गया है. वहीं प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,95,212 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 से जिन 108 मरीजों की मौत गत 24 घंटे में हुई है उनमें कानपुर के 10, गोरखपुर के नौ, अमरोहा के आठ, प्रयागराज के सात, लखनऊ, मेरठ और झांसी के आठ-आठ मरीज शामिल हैं.

विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सामने आए संक्रमण के 1268 नए मामलों में लखनऊ के 75, सहारनपुर के 66, मुजफफरनगर के 65, मेरठ के 55 मरीज शामिल हैं. इससे पहले अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में लगातार जांच बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि गत एक दिन में कुल 3,40,411 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 5,04,05,030 नमूनों की जांच की जा चुकी है.