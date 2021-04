Noida Night Curfew Update: देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है. कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन (Ghaziabad Night Curfew) ने कोरोना के हालात को देखते हुए कई पाबंदियों की घोषणा की है. Also Read - Corona Virus की भयावह रफ्तार ने फिर डरावनी यादें कर दीं ताजा, Full Lockdown के डर से घर लौट रहे लोग

नोएडा प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, नोएडा में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Noida Night Curfew Timing) लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को छूट दी जाएगी. मालूम हो कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. Also Read - Lockdown News: कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों संग बैठक आज, क्या फिर लगेगा Lockdown? जानें क्यों उठ रहे सवाल...

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों (मेडिकल, पारा मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर) में 17 अप्रैल तक फिजिकल क्लास पर पाबंदी रहेगी. सभी तरह की परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा को इस आदेश से अलग रखा गया है, यानी वह तय समय के अनुसार ही होगी.

It has been decided to impose night curfew from 10 pm to 5 am in Ghaziabad district. The order comes into effect from tonight: Ajay Shankar Pandey Ghaziabad DM #COVID19 pic.twitter.com/DwAWPLYw9v

