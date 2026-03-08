Hindi Uttar Pradesh

Noida Jewar Airport Connect To Delhi Metro Pm Modi Launched Project

नोएडा वालों के लिए खुशखबरी! गोल्डन लाइन से जुड़ेगा कालिंदी कुंज-तुगलकाबाद मेट्रो रूट

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन का विस्तार किया जा रहा है. कालिंदी कुंज कॉरिडोर और गंगा एक्सप्रेसवे लिंक पर भी काम जारी है.

इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1024.8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. (Photo from Google)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को एयरड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद, अब उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम चल रहा है. इसी कड़ी में रविवार (08 मार्च, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन के विस्तार के रूप में तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक नई मेट्रो लाइन का शिलान्यास करेंगे. खास बात यह है कि इस नए कॉरिडोर के जरिए आगे चलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने का रास्ता भी साफ होगा. इसके अलावा, सरकार सड़क मार्ग और एक्सप्रेसवे के जरिए भी एयरपोर्ट को आसपास के बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों से जोड़ने की तैयारी कर रही है, जिससे यात्रियों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी.

कालिंदी कुंज से सीधे पहुंच जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन का मूल रूट एरोसिटी से तुगलकाबाद तक प्रस्तावित था, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन तक किया जा रहा है. इससे नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. इस लाइन के जरिए एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से सीधे IGI एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान हो जाएगा. साथ ही बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर मर्जेंटा लाइन से इंटरचेंज के जरिए नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. भविष्य में जब इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया जाएगा, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी मेट्रो से पहुंचना संभव हो सकेगा.

गोल्डन लाइन में बनेंगे कई नए स्टेशन

दिल्ली मेट्रो के फेज-5ए के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक करीब 3 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1024.8 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस परियोजना को तीन साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कॉरिडोर में तीन नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें मदनपुर खादर, सरिता विहार डिपो और तुगलकाबाद शामिल हैं. इन स्टेशनों के बनने से आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मेट्रो की सुविधा मिलेगी. साथ ही यह पूरा नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर में यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

गंगा एक्सप्रेसवे से भी सीधे कनेक्टिविटी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है. यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए किसानों से जमीन खरीदने की सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है. यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक जाएगा. लगभग 74.3 किलोमीटर लंबे इस कनेक्टिंग रूट को करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा. इसके बन जाने के बाद पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों से नोएडा एयरपोर्ट तक सीधी और तेज सड़क कनेक्टिविटी मिल सकेगी, जिससे यात्रियों के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा होगा.

नोएडा एयरपोर्ट से ब्रज की कनेक्टिविटी पर जोर

वहीं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रज क्षेत्र और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में मथुरा, वृंदावन और आसपास के धार्मिक स्थलों तक पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों को चौड़ा करने, नई कनेक्टिंग सड़कों के निर्माण और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा हुई. सरकार का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या ब्रज क्षेत्र में काफी बढ़ सकती है.

