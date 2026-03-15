इस एक एयरपोर्ट से बदलेगी यूपी की पूरी तस्वीर, जानिए क्यों खास है ये प्रोजेक्ट और क्या होंगे फायदे

जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के विकास को नई रफ्तार देगा. चलिए आपको बताते हैं यह प्रोजेक्ट क्यों खास है और जेवर एयरपोर्ट में क्या-क्या सुविधाएं होगी?

Published date india.com Published: March 15, 2026 10:15 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
इस एक एयरपोर्ट से बदलेगी यूपी की पूरी तस्वीर, जानिए क्यों खास है ये प्रोजेक्ट और क्या होंगे फायदे
जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है. (Photo from AI)

यूपी में विकास को नई रफ्तार देने वाली बड़ी परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट को हाल ही में भारत सरकार से एयरोड्रम लाइसेंस भी मिल गया. एयरपोर्ट से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें यह लाइसेंस सौंपा. सरकार का मानना है कि यह एयरपोर्ट केवल एक नया हवाई अड्डा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश, व्यापार और पर्यटन से जोड़ने वाला बड़ा केंद्र बनेगा. इससे दिल्ली-NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

जेवर एयरपोर्ट से बदलेगा क्षेत्र का आर्थिक नक्शा

जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में गिना जा रहा है. इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना के विकास और संचालन की जिम्मेदारी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी के पास है. एयरपोर्ट का निर्माण चार चरणों में किया जाएगा और इसकी योजना काफी बड़े पैमाने पर बनाई गई है. पहले चरण में एक रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी. जैसे-जैसे आगे के चरण पूरे होंगे, यह क्षमता बढ़कर करोड़ों यात्रियों तक पहुंच जाएगी.

क्या खास बात है जेवर एयरपोर्ट में?

इस एयरपोर्ट की खास बात इसका चरणबद्ध विकास मॉडल है. पहले चरण में एक रनवे और आधुनिक टर्मिनल के साथ संचालन शुरू होगा. दूसरे चरण में दूसरा रनवे जोड़ा जाएगा और यात्री क्षमता लगभग 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी. तीसरे चरण के बाद यह संख्या करीब 5 करोड़ तक बढ़ सकती है, जबकि चौथे चरण में हर साल लगभग 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवाएं देने की क्षमता विकसित की जाएगी. इतना बड़ा एयरपोर्ट बनने के बाद यह उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण एविएशन हब्स में से एक बन सकता है.

आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक डिजाइन का मेल

एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन लगभग 1.38 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया गया है और इसकी वास्तुकला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है. इसमें वाराणसी और हरिद्वार के घाटों जैसी डिजाइन झलकती है, जबकि खुले आंगन की अवधारणा पारंपरिक हवेलियों से प्रेरित है. यहां यात्रियों को डिजीयात्रा आधारित बायोमेट्रिक एंट्री, सेल्फ बैगेज ड्रॉप, डिजिटल बोर्डिंग गेट और आधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इसके साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लाउंज, रिटेल स्टोर और फूड आउटलेट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके.

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जेवर एयरपोर्ट खुलने से रोजगार के नए अवसर

जेवर एयरपोर्ट को सिर्फ यात्री सेवाओं तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे बड़े लॉजिस्टिक्स और कार्गो हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है. शुरुआती चरण में यहां हर साल लगभग 2.5 लाख टन कार्गो संभालने की क्षमता होगी, जिसे आगे चलकर 15 लाख टन तक बढ़ाने की योजना है. यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए यह एयरपोर्ट दिल्ली और एनसीआर से सीधे जुड़ा रहेगा और भविष्य में मेट्रो, रैपिड रेल और हाई-स्पीड रेल से जोड़ने की भी योजना है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से निवेश बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. कुल मिलाकर जेवर का यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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