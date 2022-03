Noida, Khurja, Dadri, Jewar, Sikandrabad Election Results 2022 LIVE Updates: गौतम बुद्ध नगर जिले में पांच विधानसभा क्षेत्र हैं – नोएडा, खुर्जा, दादरी, जेवर और सिकंदराबाद. इन सभी सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है. यूपी के साथ ही पांच राज्यों की मतगणना आज सुबह आठ बजे से शुरू हो गई है और इनके चुनाव परिणाम भी आज ही घोषित कर दिए जाएंगे.Also Read - UP Chunav Parinam: यूपी में BJP जीती तो Yogi Adityanath के नाम दर्ज हो जाएगा यह रिकॉर्ड, टूटेंगे कई मिथक!

India.Com पर आप गौतमबुद्धनगर जिले के अंतर्गत आने वाली सभी पांच सीटों के चुनाव परिणामों की लाइव कवरेज देख सकते हैं. Also Read - Elections Result 2022: यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत पांच राज्यों में किसके सिर सजेगा जीत का ताज? नतीजे आज; जानें सभी जरूरी बातें

Counting of votes begin for Assembly elections in five States including Uttar Pradesh pic.twitter.com/i27mN8EoIv

— ANI (@ANI) March 10, 2022