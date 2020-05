Noida Lockdown 4.0 Guidelines: कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है. दिल्ली के बाद अब नोएडा प्रशासन ने भी लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. Also Read - Video: कोरोना काल की मुसीबत, तमिलनाडु में फंसे यूपी-बिहार के प्रवासियों की भीड़ उमड़ी

इन दिशानिर्देशों में ये बताया गया है कि गौतमबुद्धनगर में क्या काम किए जा सकेंगे और किन पर फिलहाल रोक रहेगी. Also Read - Delhi Noida Border: राजधानी दिल्ली व नोएडा बॉर्डर पर वाहनों ने लगाया जाम, महीनों बाद देखने को मिला ऐसा नजारा

नोएडा के डीएम ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है-

Dear residents,

New guidelines for GB Nagar based on order of Govt of UP.

As we move forward, self regulation is the need of the hour.

Regards

🙏

— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) May 20, 2020