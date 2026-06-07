दूसरे शख्स के साथ पत्नी को शॉपिंग करते देख भड़का पति, नोएडा मॉल के पास मचाया हंगामा- लोग चुपचाप देखते रहे तमाशा

Noida Viral Video: नोएडा के एक मॉल के सामने पति ने अपनी पत्नी और उसके साथ शॉपिंग करने आए शख्स के साथ हाथापाई की. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. वहीं, महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की.

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मॉल के बाहर पति ने पत्नी के साथ की हाथापाई

Noida Mall husband beats wife on road: दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 49, बरौला इलाका, से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सड़क पर सरेआम पति-पत्नी और पत्नी के एक पुरुष मित्र के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. देखते ही देखते सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

खरीदारी के दौरान आमना-सामना

जानकारी के मुताबिक, महिला अपने एक पुरुष मित्र के साथ बरौला इलाके में शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी. इसी दौरान अचानक महिला का पति भी वहां आ पहुंचा. अपनी पत्नी को किसी दूसरे युवक के साथ घूमते देख पति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने बिना सोचे-समझे और बिना कोई बात सुने अपनी पत्नी और उसके दोस्त से हाथापाई शुरू कर दिया. दोनों पक्षों में शुरू हुई कहासुनी कुछ ही पलों में मारपीट में बदल गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद टी-शर्ट पहने पति और काली टी-शर्ट पहने पत्नी का दोस्त सड़क पर एक-दूसरे से बुरी तरह गुत्थमगुत्था हो रहे हैं और बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं.

Bollywood cinema scene at Noida’s Zudio mall, where a husband caught his wife red-handed with her lover and thrashed them …now the wife’s both cheeks are completely red, the wife had done approximately ₹18,000 worth of shopping with the lover #noidacity pic.twitter.com/Lh0TEFvNxJ — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaaala) June 6, 2026

तमाशबीन बनी भीड़

इस पूरे हंगामे के बीच पति ने अपनी पत्नी के साथ भी बेहद बर्बरता से मारपीट की. महिला का दावा है कि वह सिर्फ अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन पति ने बिना कुछ सुने-समझे उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना के बाद महिला सड़क पर खून से लथपथ हालत में बैठी नजर आई, उसके चेहरे पर गंभीर चोटें थीं और वह दर्द के मारे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी. इस दौरान वहां मौजूद भीड़ मूकदर्शक बनकर वीडियो बनाती रही.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सड़क पर सरेआम हुए इस बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाने ले आई. पूछताछ और जांच के बाद, पीड़ित महिला की शिकायत और तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महिला के पति और उसके पुरुष मित्र, दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस इस मामले की आगे की कानूनी जांच और कार्रवाई में जुटी हुई है.