जुड़वा भाइयों ने उड़ा दी पुलिस की नींद! फिल्मी स्टाइल में एक करता है चोरी, दूसरा बन जाता है गवाह- जानें पूरा मामला
नोएडा पुलिस ने दो हमशक्ल जुड़वा भाइयों के शातिर वाहन चोर गैंग को पकड़ा है जो हमशक्ल होने का फायदा उठाकर पुलिस को गुमराह करते थे. इनके कब्जे से चोरी की 15 गाड़ियां और भारी मात्रा में कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं.
कहते हैं चोर कितना भी शातिर क्यों न हो, एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है. नोएडा पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक ऐसे अनोखे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसके मास्टरमाइंड अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान नाम के दो जुड़वा भाई हैं. ये दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और इसी हमशक्ल होने का फायदा उठाकर इन्होंने एनसीआर में चोरी का बड़ा जाल बिछा रखा था.
फिल्मी स्टाइल में देते थे पुलिस को चकमा
नोएडा की पुलिस ने शातिर चोरों के एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जिस गैंग के सरगना दो हमशक्ल जुड़वा भाई हैं, जो फिल्मी अंदाज में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे. इन दोनों भाइयों का काम करने का तरीका किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था. पुलिस जांच में पता चला कि ये दोनों अक्सर एक जैसे कपड़े पहनते थे. जब एक भाई किसी दुकान या पब्लिक प्लेस पर बैठा होता था, तो दूसरा उसी हुलिए में धूम-3 स्टाइल में बाइक या स्कूटी उड़ा लेता था. अगर कहीं सीसीटीवी फुटेज में चेहरा आता भी, तो दूसरा भाई अपने मौजूद होने का पक्का सबूत (Alibi) पेश कर देता था. इस अदला-बदली के खेल में पुलिस भी लंबे समय तक चकमा खाती रही.
पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
नोएडा के फेज-1 थाना पुलिस ने घेराबंदी कर सोमवार को सेक्टर-14ए के पास से इन दोनों भाइयों समेत कुल चार आरोपियों को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान, उलमान और विजय के रूप में हुई है. इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें और स्कूटी बरामद हुई हैं. इतना ही नहीं, पुलिस को भारी मात्रा में कटे हुए वाहनों के पार्ट्स भी मिले हैं, जिनमें 12 टंकियां, 5 साइलेंसर और कई टायर शामिल हैं. बरामद किए गए इस माल की कीमत बाजार में करीब 15 लाख रुपये आंकी गई है.
कैसे करते थे चोरी?
यह गैंग पहले दिल्ली-एनसीआर की बड़ी सोसाइटियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों के बाहर खड़े वाहनों की रेकी करता था. मौका मिलते ही मास्टर चाबी या लॉक तोड़कर वाहन उड़ा ले जाते थे. चोरी के बाद ये लोग गाड़ियों को कबाड़ियों को बेच देते थे, जहां उन्हें काटकर उनके कलपुर्जे ऊंचे दामों पर बेचे जाते. कई बार तो पूरी की पूरी गाड़ी दूसरे राज्यों में औने-पौने दाम पर निकाल दी जाती थी. फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके अन्य साथियों और कबाड़ियों का पता लगाया जा सके.