नोएडा में वीकेंड्स पर लगातार शराब पार्टी, पूल पार्टी पकड़ी जा रही है. नोएडा एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र में बीते शनिवार और रविवार दोनों ही दिन पुलिस ने पार्टी करते हुए युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब फार्म हाउस मालिकों के साथ जल्द बैठक कर उनसे इस मसले पर बात करने वाली है.

नोएडा (Noida News Update) पुलिस एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र में रविवार को कोरोना नियमों का उल्लंघन कर सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस (Noida Farmhouse) से 61 युवक- युवतियों को पार्टी (Girls And boys party in Noida Farmhouse) करते दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया. पुलिस ने मौके से महंगी शराब और बियर भी बरामद की. इससे पहले शनिवार रात भी एक्सप्रेस वे थाना पुलिस ने सेक्टर 135 में ही पूल पार्टी करते 14 लोगों को गिरफ्तार किया था.

वीकेंड्स पर बढ़ रही पार्टी को देखते हुए नोएडा पुलिस अब सख्ती से पेश आना शुरू कर रही है. जिसके बाद पुलिस ने तय किया है कि 7 बजे के बाद फार्म हाउस की ओर जाने वाली सभी मुख्य सड़कों पर बैरियर लगाकर लोगों से पूछताछ की जाएगी. इसके अलावा, पुलिस जल्द ही फार्म हाउस मालिकों के साथ बैठक भी करेगी.

नोएडा जोन के डीसीपी राजेश एस ने बताया कि हम लोग उन सभी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर चैकिंग करना शुरू करेंगे जो रास्ते फार्म हाउस की ओर जाते हैं. शाम 7 बजे के बाद हर व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी वहीं चैकिंग भी की जाएगी.

राजेश एस ने कहा, फार्म हाउस मालिकों के साथ हम लोग बैठक करेंगे, हमें नहीं पता वो नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहें हैं. हम लोगों ने पहले 2 से 3 फार्म हाउस मालिकों पर कार्यवाई की है. हमने सभी मालिकों को पुलिस के साथ होने वाली मीटिंग की जानकारी भिजवा दी है, अगले कुछ दिनों में हम बैठक करेंगे. उन्होंने बताया आगे से किसी भी फार्म हाउस मालिक ने पार्टी करने की अनुमति दी तो हम उनपर भी कार्रवाई करेंगे.

दरअसल पुलिस द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा 13 जून को कोविड 19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कर रहे 46 लड़के और 15 लड़कियों को ग्रीम व्यूटी फार्म हाउस नंबर 4 सेक्टर 135 से गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 12 बियर किंगफिशर हरियाणा मार्क और 2 बोतल मैकडोवल हरियाणा मार्क अंग्रेजी शराब बरामद की गई.

पुलिस द्वारा बताया, सभी आरोपी पार्टी करते हुए लॉकडाउन नियमों का उल्लघंन कर स्वीमिंग पूल में नहा रहे थे और बिना मास्क लगाए झुण्ड बनाकर इधर-उधर खुले में थूक रहे थे. पुलिस ने सभी आरोपियों के मौके पर बिना मास्क चालान कर 6100 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया . इसके साथ अभियोग पंजीकृत किया गया.

इससे पहले शनिवार को भी पुलिस ने पार्टी करते वक्त युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया था. नोएडा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा 12 जून को कोविड 19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर पार्टी कर रहे 9 अभियुक्त और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया.

हालांकि अधिकतर पार्टी करने वाले युवक युवतियां दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं. सभी पर अलग अलग धाराओं में मुकदम्मा दर्ज किया गया है. करोना संक्रमण के दौरान भी लोग इस तरह की पार्टी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. जबकि नोएडा में शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी गई है. (IANS Hindi)