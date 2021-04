Noida police arrests one for ‘black marketing’ of Covid drug Remdesivir: कोविड-19 के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गौतम बुद्ध नगर पुलिस और औषधि विभाग ने एक संयुक्त अभियान के तहत गिरफ्तार किया. व्यक्ति के पास से विभिन्न कंपनियों की रेमडेसिविर की 105 शीशी बरामद की गयी है. Also Read - नया टीका कोविड-19 के मौजूदा, भविष्य के स्वरूपों से बचाव उपलब्ध करा सकता है: वैज्ञानिक

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन प्रथम) रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित लोगों से संपर्क कर रहे हैं तथा तथा मोटी रकम लेकर रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम ने बुधवार को एक सूचना के आधार पर सेक्टर 30 के पास से रचित घई को गिरफ्तार किया. व्यक्ति के पास से विभिन्न कंपनियों की रेमडेसिविर की 105 शीशी बरामद की गयी.

सिंह के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित लोगों से संपर्क करता था तथा उन्हें रेमडेसिविर सूई 20 हजार रुपए में बेचता था.

अपर पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कई मरीजों को महंगी कीमत पर सूई बेची है. पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है. पुलिस को शक है कि इस गिरोह में कुछ अस्पतालों के लोग भी शामिल हैं.

(इनपुट-भाषा)