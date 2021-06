Sex Racket Busted in Noida: व्हाट्स एप पर लड़कियों की फोटो भेजते थे. पसंद आने पर डील करते थे. इसके बाद होटल, घर या जहाँ भी ग्राहक चाहे वहाँ लड़कियां भेज देते थे. इसके लिए 5 से 20 हज़ार तक चार्ज करते थे, जबकि देह व्यापार (Sex Racket in Noida) में लगीं लड़कियों को सिर्फ 1500 प्रति ग्राहक देते थे. नोएडा पुलिस (Noida Police) ने ऑनलाइन कॉल गर्ल (Online Call Girls) सप्लाई कर सेक्स रैकेट चलाने गिरोह का भंडाफोड़ किया है. दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है. जबकि एक भाग गया. इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस खुद ग्राहक बनी. ये लड़कियां पुलिस वालों को अपना ग्राहक समझ पहुँच गईं. इसके बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किये. पुलिस का शक सही निकला, ये लड़कियां देह व्यापार करने वालीं कॉल गर्ल्स निकलीं. Also Read - 14 गिरफ्तारी के बाद नोएडा पुलिस ने फॉर्म हाउस से पकड़े 46 लड़के और 15 लड़कियां, महंगी शराब भी बरामद

पुलिस के अनुसार, एएचटीयू पुलिस (AHTU Police) टीम द्वारा ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) के माध्यम से देह व्यापार कराने वाले गिरोह का पदार्फाश कर आरोपियों को थाना सेक्टर-58 क्षेत्र (Sector 58) के गेस्ट हाउस के सामने से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल होने वाली एक कार, 3 मोबाइल फोन और 24, 930 रुपये बरामद किए हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये लोग वाट्सएप नंबर (What's App) के माध्यम से लोगों से बात करते थे और डील होने पर गाड़ी के माध्यम से लड़कियों को होटल, घर, मकान, कोठी आदि स्थलों पर पहुचाते थे, वहीं ग्राहकों से मोटी रकम नकद पैसा वसूलते थे. इसके अलावा दोनों आरोपी ग्राहकों के हिसाब से 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक वसूलते थे, जिसमें से लड़कियों को 1500 रुपये प्रति ग्राहक दिया जाता था.

एएचटीयू टीम ने एक नंबर पर सूचना प्राप्त करने के लिए ग्राहक बनकर गिरोह से बातचीत की. वहीं आज के लिए 2 लड़कियों की बुकिंग की और उन्हें एक गेस्ट हाउस के सामने बुलाया. उसी दौरान दोनो आरोपी अपनी गाड़ी में लड़कियों को छोड़ने आए थे. हालांकि एएचटीयू ने पहले ही आरोपियों को दबोचने के लिए तैयारी कर रखी थी. तय प्लान के मुताबिक, दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

डीसीपी महिला एवं बाल सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया, हमें कुछ दिन पहले एक नंबर की जानकारी मिली, जिसके माध्यम से ऑनलाइन लड़कियां देह व्यापार के लिए सप्लाई की जाती थी. सूचना पर हमारी एएचटीयू ने एक जाल बिछाया और आरोपियों से बात कर उन्हें एक तय लोकेशन पर बुलाया, जहां से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने दो लड़कियों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. इनमें एक लड़की मूल रूप से नेपाल (Nepal) की रहने वाली है, तो दूसरी कोलकाता (Kolkata) निवासी है. इसके अलावा एक मुख्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है.