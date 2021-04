UP, Noida, Prostitution Racket, Sex Racket, NEWS, दिल्‍ली एनसीआर से लगे नोएडा (Noida) में पुलिस ने एक मॉल (Mall) में स्थित एक स्‍पा (spa) में चल रहे प्रॉस्टिट्यूशन रैकैट (Prostitution Racket) का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 7 लोगों को, हिरासत में लिया है, जिसमें जिसमें कस्‍टमर, मालिक और मैनेजर शामिल हैं. पुलिस ने देहव्‍यापार में लिप्‍त 14 युवतियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ करेगी. Also Read - घरवालों ने फोन में गेम खेलने से मना किया तो 15 साल के किशोर ने उठा लिया यह कदम...

नोएडा पुलिस ने सेक्‍टर-61 में स्थित शॉप्रिक्स मॉल में गुरुवार रात को छापमार कर इस सेक्‍स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. पुलिस को काफी समय से मॉल में स्थित स्‍पा में देह व्‍यापार के धंधे की जानकारी मिल रही थी. पुलिस ने जैसे रेड डाली तो वहां 14 युवतियां मिलीं. स्‍पा में कई आपत्तिजनक सामग्री भी जब्‍त हुई है, जिसमें नशीले पदर्थ भी हैं. Also Read - UP: देवर-भाभी के अवैध संबंधों के चलते 30 साल के शख्‍स की हत्‍या की, पत्‍नी ने खुद उगला राज

Noida: Police busted a prostitution racket that was operating out of a spa in Sector 61’s Shopprix Mall Also Read - पूर्वांचल के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को प्रयागराज कोर्ट से मिली राहत, जमानत पर रिहा हुआ पूर्व सांसद

“7 people, incl customers, owner & manager, taken into custody. 14 women detained, will be questioned. Narcotic substances also found,” said R Singh, Addl DCP Noida (01.04) pic.twitter.com/8vxo1vVlf1

— ANI UP (@ANINewsUP) April 1, 2021