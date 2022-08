Shrikant Tyagi Case: नोएडा के सेक्टर 93 स्थित ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में रविवार रात बवाल के बाद नोएडा फेस-2 थाना प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया गया है. सुजीत उपाध्याय पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप है. नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने बताया कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उसकी अवैध संपत्तियों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में प्रवेश करने वाले सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. आलोक सिंह ने कहा कि पुलिस ने पीड़ित महिला के परिवार को सुरक्षा प्रदान की है.Also Read - नोएडा हाईराइज हंगामा: श्रीकांत त्यागी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, 4 हिरासत में; 3 कार जब्त

ग्रांड ओमेक्स सोसाइटी में बवाल की सूचना मिलते ही नोएडा के सांसद महेश शर्मा और स्थानीय बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे. इस दौरान महेश शर्मा ने पुलिस से नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत वे मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय से भी करेंगे. इस दौरान महेश शर्मा को स्थानीय लोगों ने घेरकर पूछा आखिर 24 घंटे बीतने के बाद भी श्रीकांत की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई. महेश शर्मा पुलिस से कहा कि जल्द से जल्द आरोपी श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए. नोएडा पुलिस के मुताबिक श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीम बनाई गई है. पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया जा रहा है. Also Read - Noida: बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का महिला से अभद्रता का वीडियो वायरल, FIR दर्ज, पार्टी ने पल्ला झाड़ा

Seven people who entered the Grand Omaxe Society have been arrested and are being interrogated. It was found that there was negligence from SHO Phase 2, Central Noida Sujeet Upadhyay, who has been suspended, further investigation is underway: Alok Singh, Noida Police Commissioner pic.twitter.com/s1e6h2eTCm

