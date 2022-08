UP Police, Mahapanchayat, Tyagi community, Noida, Shrikant Tyagi, Shrikant Tyagi case, bjp, Dr Mahesh Sharma, UP, UP News: यूपी के नोएडा के सेक्टर 93-बी स्थित सोसायटी में एक महिला से पांच अगस्त को बदसलूकी करने के मामले में गिरफ्तार बीजेपी के कथित नेता श्रीकांत त्यागी के मामले में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉ महेश शर्मा के खिलाफ त्यागी समाज 21 अगस्त को नोएडा में महापंचायत करने वाला है. त्यागी समाज द्वारा कल होनेवाली महापंचायत के मद्देनजर नोएडा पुलिस ने आज शनिवार को शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है.Also Read - यूपी पुलिस के सिपाही ने तंजानिया में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर फहराया तिरंगा, पीएम से मिली थी प्रेरणा

नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह ने कहा, हम अधिकारियों को उनके ड्यूटी के पॉइंट पर लला हैं ताकि वह इनसे परिचित हो सके. हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार सभी महत्वपूर्ण और रणनीतिक बिंदुओं पर कई पुलिस अधिकारी तैनात हैं.

Noida, UP | Police take out flag march ahead of Mahapanchayat by Tyagi community tomorrow

We brought officials to get them accustomed to their duty points. Several police officials deployed at all imp & strategic points as per info we have: ADCP Noida, Ranvijay Singh pic.twitter.com/mmyELm5H8a

