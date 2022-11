School Closed News: दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है. दमघोंटू हवा की वजह से सांस लेना दूभर हो गया है. लोग आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत कर रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR Pollution) के कई इलाकों में AQI ‘अत्यंत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच चुका है. इन सबके बीच गौतमबुद्ध नगर में पहली से आठवीं तक के स्कूलों को अगले आदेश तक बंद (Noida School News) रखने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश जारी किया है.Also Read - क्या दिल्ली में बंद हो जाएंगी ये कारें? जानें क्या है सरकार का प्लान

Uttar Pradesh | All schools to hold online classes mandatorily for students from std 1 to 8 in Gautam Budh Nagar district until 8th November in wake of rising air pollution. Online classes may also be held for students of classes 9 to 12. pic.twitter.com/wKgddf42PP

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 3, 2022