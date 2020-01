लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस वैभव कृष्ण, एसएसपी नोएडा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गुरुवार को निलंबित कर दिया. सरकारी प्रवक्ता ने उक्त कार्रवाई की जानकारी दी. उन्हें एक महिला से चैट के वायरल वीडियो की गुजरात फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आते ही निलंबित कर दिया गया.

SSP Noida Vaibhav Krishna has been suspended for violation of service rules, after a video featuring his picture went viral. (file pic) pic.twitter.com/KUuHWpuNrN

— ANI UP (@ANINewsUP) January 9, 2020