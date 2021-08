Supertech Housing Project को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक द्वारा बनाए गए दो 40-मंजिल टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है. नोएडा में इस बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी ने घर बनाया था और फ्लैट्स को बेचा था. इस हाउसिंग प्रोजेक्ट कपंनी सुपरटेक पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत से हुआ है.Also Read - दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 12 लोग गिरफ्तार- लोन के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप...

ट्विन टावर के फ्लैटों के निर्माण में हुआ है नियमों का उल्लंघन

अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले इन ट्विन टावरों का निर्माण नियमों के उल्लंघन में किया गया था और इसी वजह से कोर्ट ने ये सख्त रूख अपनाया है और कंपनी में कहा है कि अपनी लागत पर दो महीने की अवधि के भीतर इन टावरों को तोड़ा जाना चाहिए.

इंटरेस्ट के साथ वापस करने होंगे फ्लैट मालिकों के पूरे पैसे

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है नोएडा में सुपरटेक हाउसिंग कंपनी के द्वारा बनाए गए इस प्रोजेक्ट में जिन ट्विन टावरों को तोड़ा जाएगा, उन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% इंटरेस्ट के साथ पूरी रकम लौटानी होगी.