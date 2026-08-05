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नोएडा में रहने वाले ध्यान दें! 5 से 8 अगस्त तक इन रास्तों पर गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें नए रूट का अपडेट

Noida Traffic Advisory: 5 से 8 अगस्त तक इंडिया एक्सपो मार्ट के पास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. बंद रास्ते, पार्किंग व्यवस्था, वैकल्पिक रूट और ट्रैफिक पुलिस की जरूरी एडवाइजरी यहां पढ़ें.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 5, 2026, 6:05 PM IST
Noida Traffic Advisory
Noida Traffic Advisory

Noida Traffic Advisory: अगर आप अगले चार दिनों में ग्रेटर नोएडा आने-जाने वाले हैं, तो पहले यह ट्रैफिक अपडेट जरूर पढ़ लें. गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने 5 अगस्त से 8 अगस्त 2026 तक इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले IHE, BIOFACH India और Fan Expo 2026 को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इन आयोजनों में हर दिन करीब 5,000 से 6,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इसी वजह से एक्सपो मार्ट के आसपास ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लोगों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर चेक कर लें.

तुरंत लागू होगा डायवर्जन

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सामान्य स्थिति में सभी रास्तों पर वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी. लेकिन अगर एक्सपो मार्ट गोलचक्कर के आसपास ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो तुरंत डायवर्जन लागू किया जाएगा. ऐसे में गलगोटिया कट से IFS विला गोलचक्कर की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ा गोलचक्कर, शारदा गोलचक्कर और एलजी चौक होते हुए जगत फार्म की तरफ भेजा जाएगा. ट्रैफिक को संभालने के लिए प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि जाम की स्थिति न बने और लोगों को कम परेशानी हो.

और पढ़ें: नोएडा में रहने वाले ध्यान दें! इन रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्जन, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

पार्किंग और ट्रैफिक से जुड़े जरूरी अपडेट

  • प्रदर्शनी में आने वाले सभी लोगों को अपनी गाड़ी इंडिया एक्सपो मार्ट की तय पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी.
  • अगर एक्सपो मार्ट की पार्किंग पूरी भर जाती है, तो वाहनों को बड़ा गोलचक्कर के पास मौजूद NASA पार्किंग में भेजा जाएगा.
  • ट्रैफिक पुलिस और मौके पर मौजूद कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.
  • भीड़ से बचने के लिए लोगों को जहां संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरे इमरजेंसी वाहनों को पूरे आयोजन के दौरान बिना किसी रुकावट के रास्ता दिया जाएगा.
  • अगर रास्ते में ट्रैफिक से जुड़ी कोई परेशानी आती है, तो गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक हेल्पलाइन 9971009001 पर संपर्क किया जा सकता है.
  • 5 से 8 अगस्त के बीच ग्रेटर नोएडा जाने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें.
  • समय बचाने के लिए थोड़ा पहले निकलें और पुलिस के बताए गए रूट का ही इस्तेमाल करें.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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