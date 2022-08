Noida Weather after Twin Tower Demolition: नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद प्रदूषण की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है. सोमवार सुबह मामूली प्रदूषण दर्ज किया गया. नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि सुपरटेक ट्विन टावर को रविवार दोपहर धराशायी किए जाने के बाद 80,000 टन मलबे और धूल के विशाल गुबार के कारण सेक्टर-93 ए से सटे इलाकों में हवा की गुणवत्ता में खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया. नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, विस्फोट के पहले और बाद में 20 निगरानी केंद्रों के माध्यम से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 10 के स्तर की बारीकी से निगरानी की गई. प्राधिकरण ने एक ट्वीट में कहा, ”आंकड़ों से स्पष्ट है कि टावर के धराशायी होने के बाद भी, एक्यूआई और पीएम 10 का स्तर अनुमानित सीमा के भीतर रहा है.” विस्फोट से पहले दोपहर दो बजे सेक्टर-91, 125, 62, एक और 116 में एक्यूआई क्रमश: 57, 122, 108, 119 और 121 दर्ज किया गया था.Also Read - Delhi Pollution: आज भी दिल्ली की हवा है खराब, नोएडा की हवा हुई जहरीली-AQI पहुंचा गंभीर श्रेणी में-414

टावर के ध्वस्त हो जाने के बाद दोपहर तीन बजे सेक्टर-91, 125, 62, एक और 116 में एक्यूआई क्रमश: 57, 122, 109, 120 और 123 पर रहा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, रात आठ बजे, सेक्टर-91 में एक्यूआई मामूली रूप से बढ़कर 67, सेक्टर-125 में 127, सेक्टर-62 में 114, सेक्टर-एक में-129 और सेक्टर-116 में 131 दर्ज किया गया. Also Read - NCR Weather Forecast: तेज हवा के चलते प्रदूषण कम, लेकिन सर्दी बढ़ी

AIQ & PM level of various areas across #Noida post #TwintowersDemolition#HourlyUpdate pic.twitter.com/lyWVot814Q

— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) August 28, 2022