नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर महिला के खिलाफ FIR दर्ज की थी और फिर उसे गिरफ्तार किया गया. नोएडा के अतिरिक्त CP (मुख्यालय) भारती सिंह ने कहा, ‘आज एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक महिला सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ धक्का-मुक्की और अभद्र व्यवहार (Noida Lady Viral Video) कर रही हैं. सिक्योरिटी गार्ड की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है. महिला के वाहन को थाने लाया गया और महिला को भी गिरफ्तार किया गया है.’Also Read - Magarmach Ka Video: पानी में सामने पड़ गए मगरमच्छ और अजगर, हुई इतनी खतरनाक लड़ाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Noida Lady Video Viral) जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला गार्ड के साथ गाली गलौज कर रही है. इतना ही नहीं महिला ने भद्दी-भद्दी गालियों के साथ गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे घसीटा भी. मामला नोएडा के सेक्टर 126 (Noida Sector 126) कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. Also Read - Viral Video: कार में गर्लफ्रेंड का बर्थडे मना रहे थे नेताजी, तभी आ पहुंची पत्नी और प्रेम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया | देखिए

Noida, UP | A woman named Bhavya Rai was caught on video abusing, misbehaving with a security personnel of the society. Police registered a case based on the complaint of the security guard. Her vehicle has been brought to PS & she has been arrested: Bharti Singh, Addl CP (HQ) pic.twitter.com/jZCgHNREgt

