BREAKING NEWS: इलेक्ट्रिक बाइक से नोएडा के ममूरा गांव में भीषण आग, 2 की मौत, 50 परिवार आग की चपेट में

नोएडा के ममूरा गांव में इलेक्ट्रिक बाइक से भीषण आग लगी है.

Written by: Farha Fatima
Updated: July 15, 2026, 2:43 PM IST
इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग होने के बाद भीषण (image AI)
इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग होने के बाद भीषण (image AI)

नोएडा के फेज-3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ममूरा गांव में इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग होने के बाद भीषण आग लग गई. आजतक की खबर के मुताबिक, आग तेजी से आसपास के मकानों में फैल गई, जिससे करीब 50 परिवार आग की चपेट में फंस गए. जागरण की खबर के मुताबिक यह खबर पांच मंजिला मकान में भी लगी है. फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि दो लोग झुलस गए हैं, उनकी मौत की खबर है, बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष है. महिला की उम्र 26 साल है. बताया जा रहा है कि यह आग इलेक्ट्रिक बाइक/स्कूटी चार्जिंग के दौरान स्पार्किंग से भीषण आग लग गई. आग तेजी से बहुमंजिला इमारत (PG बिल्डिंग) में फैल गई. करीब 50 परिवार आग की चपेट में फंस गए. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया. आग इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी से शुरू हुई बताई जा रही है. पुलिस और फायर विभाग आग के कारणों की जांच कर रहे हैं. यह घटना अभी बहुत हालिया है, सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें इमारत से धुआं और लपटें दिख रही हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने, राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाने और घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया. प्रशासन को सभी स्तरों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की लगातार निगरानी करने का भी निर्देश दिया. घायलों के उचित इलाज को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

और पढ़ें: नोएडा में रहने वाले ध्यान दें! इन रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्जन, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

यह खबर अभी अभी आई है, अपडेट की जा रही है…

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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