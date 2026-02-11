By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अब सीधा जुड़ेगा नोएडा, 4 साल से लटकी योजना अब धरातल पर, जानिए कब खुलेगा रास्ता?
यह परियोजना NCR के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों को एकीकृत करने में मील का पत्थर साबित होगी. सरकार की ओर से तेजी से काम होने से जल्द ही इसका निर्माण शुरू होने की उम्मीद है.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से नोएडा को सीधा जोड़ने की योजना अब मूर्त रूप ले रही है. इसके तहत फरीदाबाद जिले के तिगांव क्षेत्र में एक नया बाईपास बनाया जाएगा, जिससे NCR क्षेत्र में कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा. यह परियोजना लाखों लोगों, खासकर फरीदाबाद और आसपास के निवासियों के लिए वरदान साबित होगी.यह योजना दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ेगी. जिसकी कुल लंबाई करीब 1350-1380 किमी है और यह भारतमाला परियोजना का हिस्सा है. यह तिगांव में प्रस्तावित बाईपास एमआइटीसी नहर के साथ बनेगा, जो फरीदाबाद से नोएडा की यात्रा को आसान और तेज बनाएगा.
नया बाईपास बनने से यात्रा समय में कमी
वर्तमान में फरीदाबाद से नोएडा जाने के लिए लोग पुरानी सड़कों और भीड़भाड़ वाले रास्तों पर निर्भर हैं, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है. नया बाईपास बनने से यात्रा समय में कमी आएगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी. प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है. हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, योजना को मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेज सरकार को भेज दिए गए हैं. यह परियोजना पिछले चार वर्षों से लंबित पड़ी थी, लेकिन अब इसे गति मिल गई है.
मंझावली पुल से कनेक्टिविटी मजबूत
मंझावली पुल के तैयार होने और उत्तर प्रदेश में संबंधित सड़क निर्माण के बाद यह कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. इससे न केवल फरीदाबाद-नोएडा, बल्कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच भी बेहतर लिंकेज बनेगा, जो क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा. इस योजना की शुरुआत मार्च 2022 में हुई थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तिगांव में एक विकास रैली के लिए आए थे, जिसका आयोजन स्थानीय विधायक और अब मंत्री राजेश नागर ने किया था.
चार साल बाद यह धरातल पर
रैली में राजेश नागर ने सीएम से तिगांव में एमआइटीसी नहर के साथ बाईपास निर्माण की मांग की. मनोहर लाल खट्टर ने तत्काल इसकी घोषणा की थी. तब से यह मांग पूरी होने की प्रतीक्षा में थी, और अब चार साल बाद यह धरातल पर उतर रही है. इस बाईपास से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को सीधी लाभ मिलेगा.
ट्रैफिक होगा कम
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते ट्रैफिक और औद्योगिक विकास को देखते हुए यह कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही आसान होगी, ईंधन बचत होगी और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा. साथ ही, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से जुड़ने से क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे.
