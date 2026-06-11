गौर चौक जाने वालों के लिए बड़ी खबर! अगले 45 दिन ट्रैफिक कर सकता है परेशान, क्या है वजह?

गौर चौक और नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट रूट पर अगले 45 दिन ट्रैफिक प्रभावित रहेगा. जानिए इस ट्रैफिक की वजह और क्या यहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए क्या इंतजाम किए गए है?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/uttar-pradesh/noida/gaur-chowk-traffic-jam-for-next-45-days-amid-hindon-bridge-repair-8443799/ Copy

प्राधिकरण का कहना है कि काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. (Photo from AI)

गाजियाबाद-नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक रोजाना सफर करने वाले लोगों को अगले 45 दिन परेशानी झेलनी होगी. दरअसल, पार्थला और गौर चौक को जोड़ने वाले हिंडन ब्रिज की मरम्मत का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते इस रूट पर भारी ट्रैफिक रहेगा. 30 साल पुराने इस पुल की सड़क खराब हो चुकी थी और कई जगह पर गड्ढे व उबड़-खाबड़ हिस्से बन गए थे. ऐसे में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पुल की मस्टिक रिपेयरिंग कराने का फैसला लिया है. बता दें यह पुल नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सूरजपुर, क्रॉसिंग रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ता है. इसलिए यहां होने वाला कोई भी बदलाव सीधे यात्रियों को प्रभावित करता है.

एक लेन बंद, दो लेन से चलेगा ट्रैफिक

मरम्मत कार्य को पूरा करने के लिए पार्थला से गौर चौक जाने वाली सड़क की एक लेन को बंद कर दिया गया है. बाकी की दो लेनों से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, पहले एक लेन की मरम्मत पूरी की जाएगी, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी लेन पर काम शुरू होगा. प्राधिकरण का कहना है कि काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक पूरी तरह बंद न हो और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.

लोगों को सता रही है लंबे जाम की चिंता

हालांकि, स्थानीय लोगों का मानना है कि दो लेनों में ट्रैफिक समेटने से शाम के समय स्थिति काफी खराब हो सकती है. साथ ही लोगों को यह भी डर है कि आने वाले दिनों में यहां लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है. खासकर ऑफिस टाइम में वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण यात्रियों का सफर पहले से ज्यादा लंबा हो सकता है.

साथ ही में बन रहा गौर चौक अंडरपास

हिंडन ब्रिज की मरम्मत ऐसे समय में शुरू हुई है, जब गौर चौक पर छह लेन के अंडरपास का निर्माण भी जारी है. इस परियोजना के कारण ताज हाईवे के दोनों तरफ पहले से ट्रैफिक प्रतिबंध लागू हैं. यानी अब एक ही समय में दो बड़े ट्रैफिक बदलाव लागू होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

ट्रैफिक पुलिस रहेगी तैनात, लोगों से धैर्य रखने की अपील

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने कहा है कि ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि मरम्मत कार्य जरूरी है और इसके पूरा होने के बाद लोगों को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा मिलेगी. लेकिन तब तक यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने और ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने की सलाह दी गई है.