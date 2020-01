लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को तगड़ा झटका देते हुए एनएसयूआई ने सभी सीटों पर कब्जा कर लिया है. पिछले सभी सीटों पर परिषद का कब्जा था. संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर शिवम शुक्ला, उपाध्यक्ष पर चन्दन कुमार मिश्र, महामंत्री पद पर अवनीश मिश्रा और पुस्तकालय मंत्री के पद पर रजनीकान्त दुबे ने जीत हासिल की है. ये चारों उमीद्वार कांग्रेस के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के हैं.

So proud of @nsui for the fantastic results at Sampoornanad Sanskrit University: 4 out of 4!! Well done!!

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 9, 2020