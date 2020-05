लखनऊ: उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 3071 है, जिनमें से 1250 मरीज ठीक हो चुके हैं और 62 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं गाजीपुर जिला पूरा तरह से संक्रमण मुक्‍त हो चुका है. ताजा अपडेट्स के मुताबिक, यूपी में सक्रिय मामलों की संख्या 1759 है और प्रदेश में अब तक इस वायरस की चपेट में आने से 62 लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - Coronavirus: गौतमबुद्ध नगर में 5 हेल्‍थवर्कर्स समेत 10 नए संक्रमित मिले, आंकड़ा 200 के पार

इससे अपडेट्स से पहले उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमण के कुल 1868 मामले हैं. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से 61 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है. Also Read - liquor price in uttar pradesh 2020: यूपी में 400 रुपये तक महंगी हुई शराब, जानिए हाफ-क्वाटर पर कितना बढ़ा दाम

Number of #COVID19 cases reaches 3071 in Uttar Pradesh, with 73 new cases being reported today. Number of recovered/discharged patients & deaths stands at 1250 & 62, respectively. Ghazipur district is now free of COVID-19: Uttar Pradesh Health Department Also Read - Coronavirus: गुजरात में कोरोना के मामले 6.5 हजार के पार, अहमदाबाद में आंकड़ा 4,735

— ANI UP (@ANINewsUP) May 7, 2020