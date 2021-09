Old Age Pension Scheme: वृद्धा पेंशन देने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेंशन की योजना को तैयार कर ली है. 1 अक्टूबर यानी अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस (International Day for Older Persons) के मौके पर वृद्धापेंशन की दूसरी तिमाही की किश्त की राशि लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएगी. बता दें कि हर महीने 500 रुपये की दर से कुल 1500 रुपये का ट्रांसफर बुजुर्गों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे. वहीं इस कार्यक्रम से पहले राज्य के समाज कल्याण मंत्री सरोजनीनगर स्थित वृद्धाआश्रम जाएंगे और कपड़े इत्यादि का वितरण करेंगे.Also Read - UP: CM योगी कानपुर में आज मृतक बिजनेसमैन के परिवार से मिलेंगे, पत्‍नी ने कही ये बात

गरीबों को मिलेगा आवास

राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई. वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ देशवासियों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. उन्होंने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी सफल व प्रभावी तरीके से देश की 125 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वहीं वैश्विक मंच पर देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं.

मिलेगा निशुल्क कनेक्शन

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की पिछली सरकार में रसोई गैस कनेक्शन लेना मुश्किलभरा था. लेकिन मौजूदा सरकार में निशुल्क रसोई गैस सरकार दे रही है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.