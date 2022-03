लखनऊ: खबर है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) ने अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की है. एक तस्वीर भी वायरल हो रही है. वहीं, इन खबरों और इस तस्वीर को ओम प्रकाश राजभर ने पूरी तरह से नकार दिया है. राजभर ने कहा कि वह किसी से नहीं मिले. दिल्ली ही नहीं गए. ये बीजेपी (BJP) का खेल है कि पुराणी ही तस्वीर वायरल (Viral) करा दी. राजभर ने कहा कि- हम सपा के साथ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. सपा के साथ हूं और सपा के साथ ही रहूंगा. बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं. हालांकि इन सब कयासों के बीच पहले सुभासपा के प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया फिर एक चैनल से बात करते हुए ओपी राजभर ने भी इन खबरों को निराधार बताया है.Also Read - UP News: सपा गठबंधन को एक और झटका-शाह-प्रधान से मिले राजभर, योगी कैबिनेट में बनाए जाएंगे मंत्री? बोले-गलत बात

ओपी राजभर से जब अमित शाह से मुलाकात की खबरों को लेकर सवाल किया गया तो वह बोले- न मुलाकात हुई, न बात हुई, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगे भी रहेंगे. भाजपा के साथ गठबंधन का कोई इरादा ही नहीं है. गाजीपुर के जहूराबाद से नवनिर्वाचित विधायक ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह या फिर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ हाल में ही मुलाकात की खबरों का खंडन किया है. राजभर ने कहा कि अब तो हमारा तथा भाजपा का रास्ता अलग है. गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की फोटो वायरल होने पर उन्होंने कहा कि यह तो भाजपा का खेल है. पुरानी फोटो ही वायरल करा दी है. राजभर ने कहा कि हम तो अब अखिलेश यादव के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. उन्होंने कहा कि हम तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 2024 का लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे.

The reports are baseless. Neither did I go to Delhi nor did I meet anyone. I’m busy in preparations for local body polls, working to make candidates of SP-alliance victorious: Om Prakash Rajbhar, Suheldev Bharatiya Samaj Party chief on reports of him meeting Union HM Amit Shah pic.twitter.com/OhqMzQwgif

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 19, 2022