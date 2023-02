लालच की वजह से पिंजरे में फंस गया शख्स, वन विभाग ने तेंदुआ पकड़ने के लिए बिछाया था जाल | देखें VIDEO

Viral Video: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) से एक दिलचस्प मामला सामने आया है. यहां तेंदुआ पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से लगाए गए एक पिंजरे में एक शख्स ही फंस गया. हालांकि यह लालच की वजह से पिंजरे में फंसा. न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी वीडियो में एक शख्स को पिंजरे में फंसा देखा जा सकता है. मामला बुलंदशहर के बसेंदुआ (Basendua village) गांव का है. वन विभाग ने बताया कि वह व्यक्ति तेंदुए को फंसाने के लिए रखे गए मुर्गे को लेने के लिए पिंजरे में घुसा था.

We received info about a leopard. We looked for it on farms, along with our staff. When we couldn’t find it, we set up a cage. There was a rooster in cage & when the man entered & caught the rooster, the cage got shut. He was freed almost immediately: Radheshyam, SDO, Forest Dept pic.twitter.com/Ly9eVLXOIf — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 24, 2023