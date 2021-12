Omicron In UP: दुनिया भर के कई देशों में कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रान (Coronavirus new variant Omicron) तेजी से फैल रहा है और भारत में भी यह अबतक 15 राज्यों में पहुंच गया है. ओमिक्रॉन के खतरे को देखे हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने क्रिसमस और नए साल साल (Christmas and New Year parties) के मौके पर होनेवाली पार्टियों पर सख्त नियमों (Coronavirus Guidelines) का पालन करने के आदेश दिए हैं. हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने कहा था कि राज्य में होने वाले कार्यक्रम कोविड नियमों के तहत ही आयोजित किए जाएंगे.Also Read - Omicron In India: रहें सावधान! 15 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में 65 दिल्ली में 57, जयपुर में आज मिले तीन नए मरीज

ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट

कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंय से तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में अब प्रशासन अलर्ट पर है और माना जा रहा है कि इस बीच अगर संक्रमण बढ़ता है तो क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. फिलहाल होने वाले कार्यक्रमों में प्रशासन ने सभी स्थानों पर एहतियात बरतने और प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रान के मामले दर्ज होने के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र में नए साल की पार्टी और क्रिसमस कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लग चुका है. इसे देखते हुए अगर यूपी में भी कोरोना के मामलों में इजाफा होता है तो राज्य में योगी सरकार भी इसी तरह के फैसले ले सकती है और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

होटल-रेस्टोरेंट-बार और रिसोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी

फिलहाल लखनऊ जिला प्रशासन ने आबकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट, बार व रिसोर्ट में कोरोना प्रोटोकॉल के सख्त नियम लागू किए जाए. क्योंकि इन जगहों पर नए साल की पार्टी व क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है. जिसके कारण भीड़ एकत्रित होने की आशंका है. लिहाजा ऐसे में कोरोना का बढ़ने का खतरा है.