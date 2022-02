UP Election 2022, अलीगढ़ : केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष (Union Home Minister and former BJP national president)अमित शाह (Amit Shah ) ने बुधवार को विपक्षी दलों खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख (Samajwadi Party chief ) अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)पर धारा 370 (Article 370) हटाए जाने का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यादव ने कहा था कि खून की नदियां बहेंगी. शाह ने कहा कि लेकिन किसी में एक कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई.Also Read - Sardhana Constituency: भाजपा लगाएगी हैट्रिक या विपक्ष देगा चुनौती! क्या संगीत सोम के लिए इस बार भी आसान है डगर?

अपने संबोधन में शाह ने कहा, आपने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया तो नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया. ये (विपक्षी) लोग विरोध करते थे, अखिलेश विरोध करते थे, उनमें (अखिलेश) अतरौली आने की हिम्मत नहीं. उन्होंने मेरे सामने कहा था कि 'खून की नदियां बहेंगी'. अरे, अखिलेश बाबू खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुई, नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया.

#WATCH| When Congress governed for 10yrs, Pakistan invaded our country & beheaded our jawans. Then PM Manmohan Singh didn’t do anything. But after Uri & Pulwama attacks, PM Modi eliminated terrorists in Pakistan with a surgical strike in 10 days: Home Min Amit Shah, in Atrauli,UP pic.twitter.com/bTPyJcM8Jo

