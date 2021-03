Indian Nationals, Nepal, Nepal Police, Firing, Pilibhit, Uttar Pradesh, News Updates: नेपाल में गए तीन भारतीय नागरिकों का वहां की पुलिस से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद कुछ इतना बढ़ा कि नेपाली पुलिस ने तीनों भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी. नेपाली पुलिस की इस फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और एक व्‍यक्ति गायब है. जबकि एक को भागकर वहां से अपनी जान बचाने के लिए वापस भारत लौटना पड़ा है. Also Read - Ayodhya में ट्रस्‍ट ने राम मंदिर से लगी जमीन खरीदी, 107 एकड़ का परिसर बनाने का प्‍लान

यह बात उत्‍तर प्रदेश के पीलीभीत एसपी ने कहा, नेपाल गए तीन भारतीय नागरिकों का किसी मामले को लेकर नेपाल पुलिस से टकराव हुआ था. नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई. शेष दो में से एक भारत की ओर आ गया है और अन्य व्यक्ति लापता है. स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

Three Indian nationals who had gone to Nepal had confrontation with Nepal Police regarding some matter. One person died after being shot at by Nepal Police. One of remaining two has come to Indian side&other person is missing. Situation is being monitored: SP Pilibhit

(4.3.2021) pic.twitter.com/X98dWrnTrQ

