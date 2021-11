one tested positive for Zika virus in Kannauj and 79 at Kanpur: यूपी में जीका वायरस का प्रसार अब कानपुर से बढ़कर उन्‍नाव में पहुंच गया है. आज शनिवार को उन्‍नाव जिले में एक मरीज के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. वहीं, कानपुर में आज शनिवार को 13 और नए मामले आने के साथ जिले में ज़ीका वायरस के अब तक कुल 79 केस हो गए हैं. इस तरह से राज्‍य के दोनों जिलों में कुल मरीजों का आंकड़ा 80 हो गया है.Also Read - UP: CM योगी ने 1.80 करोड़ स्‍टूडेंट के हर अभिभावक को 1100 रुपए ट्रांसफर किए, अखिलेश यादव पर साधा निशाना

We had sent 32 samples for testing out of which one tested positive for Zika virus. The patient had visited Shivarajpur, Kanpur & stayed at a village there for one night. He complained of cough, cold&fever after returning. 19 samples from his village sent for testing: CMO Kannauj pic.twitter.com/46uHVwHcRm

— ANI UP (@ANINewsUP) November 6, 2021