योगी सरकार का धमाकेदार तोहफा! सालों से अटके घर-दुकान पर ब्याज-पेनल्टी माफ, एकमुश्त योजना लागू, जानिए क्या है ये

हजारों ऐसे परिवार और व्यापारी हैं जो ब्याज-पेनल्टी के चक्कर में अपना घर-दुकान का सपना अधूरा छोड़ चुके हैं. यह योजना उन्हें बड़ी राहत देगी.

योगी आदित्यानाथ
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने एक नई और राहत देने वाली स्कीम को शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं. एकमुश्त समाधान योजना (OTS-2026) को शुरू करने के लिए योगी ने फरवरी 2026 में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में सीधे निर्देश दिए हैं.यह योजना उन लोगों के लिए लाई जा रही है जिनके घर या दुकान के अलॉटमेंट सालों से लंबित पड़े हैं और बकाया राशि, ब्याज व पेनल्टी के बोझ तले दबे हुए हैं. आइए विस्तार से समझते हैं क्या है वो योजना.

योजना क्या है?

OTS-2026 का पूरा नाम One Time Settlement Scheme 2026 है. इसका मुख्य मकसद है विकास प्राधिकरणों जैसे LDA, NOIDA, GNIDA आदि और आवास विकास परिषद द्वारा आवंटित घर और व्यावसायिक दुकान/प्लॉट संपत्तियों के लंबे समय से अटके मामलों को तेजी से सुलझाना. पहले भी ऐसी योजनाएं (जैसे OTS-2020) आई थीं, लेकिन कोरोना जैसी वजहों से कई लोग अंतिम भुगतान नहीं कर पाए. अब नई OTS-2026 को और ज्यादा मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि आम आदमी को परेशानी से छुटकारा मिले, और विभाग को भी बकाया राजस्व मिल जाए.

किसे फायदा होगा?

  • इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन डिफॉल्टर बकायेदारों को मिलेगा जिन्होंने विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद से घर, प्लॉट या दुकान अलॉट कराई थी.
  • सालों से किस्तें, बकाया मूल राशि, ब्याज और पेनल्टी नहीं चुकाई.
  • लंबित विवादों या केसों के कारण संपत्ति पर कब्जा या मालिकाना हक नहीं मिल पाया.

छूट और लाभ क्या-क्या हैं?

ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट: सालों से जमा ब्याज (interest) और जुर्माना (penalty) पर विशेष माफी या छूट मिलेगी. एकमुश्त भुगतान करने वालों को सबसे ज्यादा लाभ होगा.

एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट: अगर आप पूरी बकाया राशि एक बार में जमा कर दें, तो और ज्यादा राहत मिलेगी.

किस्तों में भुगतान का विकल्प: अगर एकमुश्त नहीं कर पा रहे, तो आसान किश्तों में भी पैसा जमा करने की सुविधा होगी, ताकि कोई परेशान न हो.

नतीजा: संपत्ति पर पूरा मालिकाना हक मिल जाएगा, लंबित केस बंद होंगे, और घर-दुकान का सपना पूरा होगा.

पेमेंट का तरीका क्या है?

योजना अभी घोषित हुई है, इसके लिए फरवरी 2026 में ही निर्देश दिए गए हैं, इसके लिए जल्द ही ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी होंगी.

संभावित तरीके

  • ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन और भुगतान (जैसे विभाग की वेबसाइट पर).
  • ऑफलाइन संबंधित विकास प्राधिकरण कार्यालय में फॉर्म भरकर.
  • बैंक, UPI, नेट बैंकिंग या चालान से पेमेंट.
  • आवेदन के बाद समयबद्ध तरीके से निस्तारण होगा, ताकि कोई लटके नहीं.

सरकार ने कहा है कि योजना की जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए बड़ा प्रचार किया जाएगा.

Farha Fatima

