Online Sex Racket busted In Noida, UP, UP NEWS: नोएडा: यूपी के नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन देह व्‍यापार चला रहे एक शख्‍स को अरेस्‍ट किया है. वह ऑनलाइन प्‍लेटफार्म पर एक लड़की का सौदा 5 हजार से 10 हजार रुपए में करता था. ऑनलाइन देह व्यापार का अड्डा चलाने वाला यह शख्‍स सलमान लग्‍जरी कार से चलता था. पुलिस ने उसके चंगुल से 4 लड़कियों को छुड़ाया है.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा के थाना सेक्टर 24 पुलिस और गौतम बुद्ध नगर की मानव तस्करी पर नजर रखने वाली टीम ने ऑनलाइन देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले एक व्यक्ति और चार लड़कियों को हिरासत में लिया है.

Also Read - Manish Gupta Murder Case: बिजनेसमैन की हत्‍या के आरोपी इंस्‍पेस्‍टर और कांस्‍टेबल अरेस्‍ट

पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि उन्हें काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग गौतम बुद्ध नगर में ऑनलाइन देह व्यापार का अड्डा चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि एक सूचना के आधार पर मानव तस्करी निगरानी टीम के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह और थाना सेक्टर 24 पुलिस ने सेक्टर 52 के पास से आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया।

एसीपी (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि इसके पास से देह व्यापार में संलिप्त चार लड़कियों का भी पता चला है. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार सलमान ने पुलिस को बताया कि देह व्यापार के लिए वह ऑनलाइन बुकिंग करता है और लड़कियों को ग्राहकों के साथ भेजता है.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह एक लड़की का सौदा पांच से 10 हजार रुपए में करता था. उसके पास से मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार बरामद हुई है. एसीपी शुक्ला ने बताया कि छुड़ाई गई चार लड़कियों को नारी निकेतन भेजा जा रहा है.