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Opinion: आपराधिक घटनाओं में जातीय एंगल की तलाश, पुलिस एक्शन पर चुप्पी, विभाजनकारी है अखिलेश की यह राजनीति

अखिलेश यादव जैसे अनुभवी नेता से अपेक्षा यह होनी चाहिए कि वे इस प्रवृत्ति पर स्वयं अंकुश लगाएं, क्योंकि जो नेता अपराध को जाति से देखता है, वह अंततः अपराध नहीं, समाज को देख रहा होता है और वह दृष्टि विभाजनकारी सिद्ध होती है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: September 16, 2026, 3:56 PM IST
Opinion: आपराधिक घटनाओं में जातीय एंगल की तलाश, पुलिस एक्शन पर चुप्पी, विभाजनकारी है अखिलेश की यह राजनीति

डॉ. अभय पांडे | उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधतापूर्ण राज्य में अपराध कोई नई घटना नहीं है. न तो यह किसी एक समुदाय की समस्या है, न ही किसी एक दल के शासनकाल की विरासत. फिर भी पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि गंभीर आपराधिक घटनाओं की व्याख्या जब राजनीतिक मंचों से होती है, तो अपराध की जगह अक्सर जाति सामने आ जाती है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हालिया बयानों में यही प्रवृत्ति बार-बार दिखाई दी है. सवाल केवल उनके एक-दो वक्तव्यों का नहीं है. सवाल उस राजनीतिक पद्धति का है, जो अपराध को मानवता के विरुद्ध अपराध मानने के बजाय उसे किसी समुदाय की पीड़ा या किसी अन्य समुदाय के वर्चस्व की कहानी बना देती है.

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाना है. यह उसका संवैधानिक और नैतिक अधिकार भी है. किंतु अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. जिम्मेदारी यह है कि अपराध की निंदा अपराध के रूप में की जाए, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ जाए और जांच तथा कार्रवाई की मांग की जाए. जब उसी घटना को किसी विशेष जाति के आक्रोश, किसी विशेष समुदाय के उत्पीड़न या सत्ताधारी जाति के संरक्षण से जोड़ दिया जाता है, तो न्याय की भाषा धीरे-धीरे जातीय लामबंदी की भाषा में बदल जाती है. यह परिवर्तन तात्कालिक राजनीतिक लाभ दे सकता है, पर समाज के ताने-बाने के लिए यह महंगा सौदा सिद्ध होता है.

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शामली में हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या इसी प्रवृत्ति का ताजा उदाहरण बनी. दिनदहाड़े गोली चलाकर की गई यह हत्या निंदनीय थी. परिवार को न्याय मिलना चाहिए था और पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए थी. इन दोनों मांगों में कोई आपत्ति नहीं हो सकती. आपत्ति तब पैदा होती है, जब घटना के तुरंत बाद उसे जाट समाज पर प्रहार और पूरे समुदाय के आक्रोश से जोड़ दिया जाता है. केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी समेत कई नेताओं ने ठीक यही कहा कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता है. ऐसे क्षणों में मानव संबंध जाति और गोत्र से ऊपर उठ जाते हैं. परिवार को न्याय किसी एक समाज का एजेंडा नहीं, पूरे समाज का दायित्व है.

इसके बाद जो हुआ, वह और अधिक विचारणीय है. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की और दो शूटर मुठभेड़ में मारे गए. उसी क्षण राजनीतिक स्वर बदल गया. पहले जो आवाज कानून-व्यवस्था की विफलता और सामुदायिक आक्रोश पर केंद्रित थी, वह या तो मंद पड़ गई अथवा मुठभेड़ की प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगी. यह द्वैत संयोग नहीं लगता. जब घटना का जातीय पाठ तैयार किया जाता है, तब पुलिस की सफल कार्रवाई उस पाठ को कमजोर कर देती है. ऐसे में चुप्पी या मुद्दा बदलना राजनीतिक सुविधा बन जाता है, राजनीतिक ईमानदारी नहीं.

गोंडा में विनोद कुमार साहनी की हत्या पर भी यही चक्र दिखाई दिया. बर्तन व्यापारी की नृशंस हत्या के बाद उच्चस्तरीय जांच की मांग जायज थी. परिवार की पीड़ा वास्तविक थी. पुलिस ने कुछ घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया. किंतु राजनीतिक विमर्श फिर अपराध की तह तक जाने के बजाय समुदाय, संरक्षण और सत्ता के जातीय समीकरणों की ओर मुड़ गया. जब आरोपियों के राजनीतिक संबंधों की चर्चा होती है, तब विपक्ष की आवाज तेज होनी चाहिए. पर अनुभव यह रहा है कि संबंध सत्ता पक्ष से दिखें तो आवाज तेज होती है और यदि वे विपक्ष की पुरानी जमीन से जुड़े दिखें तो स्वर संयमित हो जाता है. यह चयनात्मक नैतिकता जनता की नजर से छिपती नहीं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों पर टिकी रही है. पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, दलित आकांक्षा और अल्पसंख्यक सुरक्षा-ये सभी लोकतंत्र के वैध विषय हैं. किंतु जब हर अपराध को इन्हीं श्रेणियों में फिट कर दिया जाता है, तो दो नुकसान एक साथ होते हैं. पहला, पीड़ित व्यक्ति एक नागरिक से घटकर किसी समूह का प्रतीक बन जाता है. दूसरा, आरोपी भी अपराधी कम और किसी पहचान का प्रतिनिधि अधिक लगने लगता है. इससे न तो पीड़ित को शुद्ध न्याय मिलता है, न समाज में अपराध के विरुद्ध सर्वसम्मति बनती है.

पुलिस कार्रवाई पर भी यही तर्क लागू होता है. अगर मुठभेड़, गिरफ्तारी या जांच को हमेशा किसी समुदाय के पक्ष या विपक्ष से देखा जाएगा, तो संस्थाओं में विश्वास और गिरेगा. अपराधी की कोई जाति नहीं होती—यह वाक्य केवल नारा नहीं, शासन के सिद्धांत का आधार होना चाहिए. उसी प्रकार विपक्ष का सिद्धांत यह होना चाहिए कि अपराध की निंदा अपराध के रूप में की जाए, चाहे आरोपी किसी भी पृष्ठभूमि का हो. जब यह समरूपता टूटती है, तो जनता यह निष्कर्ष निकालती है कि राजनीति न्याय नहीं, समीकरण खोज रही है.

इस पद्धति का सबसे बड़ा खतरा विभाजन है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जातियां सामाजिक वास्तविकता हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता. पर वास्तविकता को हथियार बनाना अलग बात है. बार-बार यह संदेश देना कि अमुक हत्या अमुक समाज पर हमला है, धीरे-धीरे समुदायों के बीच संदेह पैदा करता है. युवा पीढ़ी अपराध को कानून की समस्या मानने के बजाय उसे अपनी पहचान से जोड़कर देखने लगती है. यही वह बिंदु है जहां चुनावी रणनीति सामाजिक स्वास्थ्य से टकराती है.

एक परिपक्व विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है, समाज को दर्पण के दो टुकड़ों में बांटना नहीं. अंकित बालियान से गोंडा तक की घटनाओं में जो दोहरा व्यवहार दिखाई देता है (पहले जातीय व्याख्या, फिर कार्रवाई के बाद चुप्पी या विषय परिवर्तन) वह राजनीतिक नैतिकता के स्तर पर कमजोर पड़ता है. यदि अपराधियों के किसी दल से पुराने या वर्तमान संबंध सामने आएं, तो उन पर भी उतनी ही निर्भीकता से बात होनी चाहिए, जितनी निर्भीकता सत्ता पक्ष पर हमला करते समय दिखाई जाती है. बिना इसके आरोप चयनात्मक लगते हैं.

प्रदेश को आज जिस राजनीति की आवश्यकता है, वह अपराध को अपराध कहने का साहस रखती हो. पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हो, जांच की पारदर्शिता मांगे और कार्रवाई की सराहना भी करे, यदि वह कार्रवाई न्याय के अनुकूल हो. जातीय चश्मा उतारकर देखने पर कई असुविधाजनक सत्य भी सामने आ सकते हैं—कि अपराध हर वर्ग में है, संरक्षण की राजनीति किसी एक दल की संपत्ति नहीं रही, और कानून व्यवस्था का संकट केवल वर्तमान सरकार का नहीं, लंबे शासनक्रम का हिस्सा रहा है. इन्हीं सत्यों से मुंह मोड़ना आसान है, पर समाज के लिए घातक भी है.

राजनीति का काम नफरत की पूंजी जोड़ना नहीं, विश्वास की पूंजी बचाना है. अपराध की घटनाओं को जातीय आख्यान में ढालना अल्पकाल में लामबंदी दे सकता है, दीर्घकाल में यह प्रदेश को अधिक संकीर्ण, अधिक संशयी और कम न्यायप्रिय बनाता है. अखिलेश यादव जैसे अनुभवी नेता से अपेक्षा यह होनी चाहिए कि वे इस प्रवृत्ति पर स्वयं अंकुश लगाएं, क्योंकि जो नेता अपराध को जाति से देखता है, वह अंततः अपराध नहीं, समाज को देख रहा होता है और वह दृष्टि विभाजनकारी सिद्ध होती है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में प्रोफेसर हैं और समकालीन विषयों पर लिखते हैं।)

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