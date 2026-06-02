Opinion: पासी राजाओं की भुलाई गई विरासत… कसमंडी विवाद के बहाने ऐतिहासिक न्याय का समय

लखनऊ के कसमंडी कलां से उठे इस विवाद को एक सांप्रदायिक टकराव के बजाय सकारात्मक वैचारिक अवसर मानना चाहिए. समय आ गया है कि ASI बिना किसी तुष्टिकरण या दबाव के वहां तुरंत वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रडार मैपिंग और खुदाई कराए ताकि सच्चाई सामने आ सके.

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डॉ. शब्द प्रकाश | मलिहाबाद के कसमंडी कलां गांव में इन दिनों बना तनावपूर्ण माहौल केवल एक स्थानीय भू-विवाद नहीं है, बल्कि यह देश के इतिहास लेखन में जानबूझकर की गई ऐतिहासिक भूलों को सुधारने का एक बड़ा वैचारिक अवसर है. स्थानीय पासी समाज और हिंदू संगठनों का आरोप है कि वहां मौजूद मस्जिद-कब्रिस्तान वाला पूरा परिसर मूल रूप से महाराजा कंस पासी का प्राचीन किला था. लोककथाओं, ब्रिटिश कालीन गजेटियरों और स्थानीय परंपराओं के साक्ष्य बताते हैं कि 11वीं शताब्दी में यहां नागवंशी राजा कंस पासी का अभेद्य किला और एक प्राचीन शिव मंदिर स्थापित था. यह विवाद सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बन गया है जो सदियों से उपेक्षा और तुष्टिकरण की राजनीति का शिकार रही है.

योद्धाओं की अनकही गाथा और गौरवशाली अतीत

पासी समाज का इतिहास मात्र कोई एक सीमित जातीय इतिहास नहीं है, बल्कि यह अवध और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता, अस्मिता और पराक्रम की एक जीवंत गाथा है. 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, जब भारत विदेशी इस्लामी आक्रांताओं के भीषण संकट से जूझ रहा था, तब इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पराक्रमी पासी राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित किए थे. जब मध्यकालीन भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही थी, तब इन क्षेत्रीय राजाओं ने विदेशी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया, अभेद्य किलों का निर्माण कराया और नए नगर बसाए.

‘पासी’ शब्द की उत्पत्ति ही अपने आप में शौर्य को परिभाषित करती है. लोक-परंपराओं के अनुसार, यह शब्द ‘पा’ (मजबूत कलाई) और ‘असि’ (तलवार) के मेल से बना है, जिसका सीधा अर्थ है ‘मजबूत कलाई से तलवार चलाने वाला योद्धा’. इन वीर शासकों के बनाए किले, महल और ऐतिहासिक टीले आज भी लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और हरदोई जैसे जिलों में बिखरे पड़े हैं. दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय गौरव के इन प्रतीकों को सहेजने के बजाय, पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं की घोर उपेक्षा के कारण ये आज खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं या अतिक्रमण की चपेट में हैं.

स्थापत्य और सैन्य शक्ति के प्रतीक महाराजा बिजली पासी

पासी इतिहास के सबसे प्रतापी और वीर शासकों में महाराजा बिजली पासी का नाम अग्रगण्य है. वे 12वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद के समकालीन थे और उनका साम्राज्य वर्तमान लखनऊ और आसपास के करीब 148 वर्ग मील के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था. इतिहास के पन्नों और गजेटियरों में उनके बनाए 12 अभेद्य किलों का स्पष्ट जिक्र मिलता है, जिनमें बिजनौरगढ़, नटवागढ़, माती, पुराना किला, पिपरसंड और कल्ली पश्चिम सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे. ये किले इतने मजबूत थे कि आक्रांताओं की सेनाएं इन्हें आसानी से भेद नहीं पाती थीं. उत्तर प्रदेश सरकार के अभिलेखों में इनका ऐतिहासिक संदर्भ दर्ज है और भारत सरकार ने भी इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था. महाराजा बिजली पासी ने न सिर्फ सैन्य शक्ति को सुदृढ़ किया, बल्कि कृषि, व्यापार और स्थानीय वैदिक संस्कृति को भी बड़ा संबल दिया था.

लक्ष्मण टीला और महाराजा लाखन पासी का वैभव

इसी तरह, महाराजा लाखन पासी का नाम सीधे तौर पर आज के लखनऊ शहर के नामकरण और उसके उद्भव की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है. लोककथाओं और निष्पक्ष इतिहासकारों के अनुसार, वर्तमान लखनऊ का लक्ष्मण टीला और पुराना किला क्षेत्र उनके वैभवशाली शासनकाल में था. कई विद्वान और भाषाविद ‘लखनऊ’ नाम को ‘लाखन’ या ‘लखन’ पासी से ही जोड़कर देखते हैं. लाखन पासी ने अपने शासनकाल में क्षेत्र को एक मजबूत प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था दी थी, जिसके कारण अवध क्षेत्र लंबे समय तक बाह्य खतरों से सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बना रहा.

क्षेत्रीय भूगोल में जीवित ऐतिहासिक स्मृतियां

अवध और उसके आसपास के जिलों को ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि अनेक पासी राजाओं ने नए नगरों की स्थापना की थी, जो आज भी उनके नाम की गवाही देते हैं. महाराजा छीता पासी ने सीतापुर जिले की नींव रखी और ‘छीतापुर’ बसाया, जो कालान्तर में सीतापुर बना. राजा सातनदेव पासी ने बाराबंकी के सातरिख क्षेत्र को बसाया और विदेशी मजहबी आक्रमणों का डटकर सामना किया. राजा खैरा पासी ने ऐतिहासिक खैराबाद की स्थापना की और लंबे समय तक स्वतंत्र शासन चलाया. रायबरेली के डालमऊ में राजा डालचंद और राजा बालचंद का शासन था, जिनके नाम पर डालमऊ का नामकरण हुआ. इसी प्रकार, उन्नाव-हरदोई में राजा सुभा देव पासी और राजा संधिला पासी (जिनके नाम पर संडीला कस्बा है) का प्रभाव था, जबकि मलिहाबाद क्षेत्र में राजा मलिहा पासी ने अपनी सत्ता स्थापित की थी. ये सभी शासक किलों, महलों और बस्तियों के निर्माता थे, जिनके काल में स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत थी.

वामपंथी इतिहास लेखन का कुत्सित एजेंडा

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत की पूर्ववर्ती सरकारों ने पासी राजाओं की इस समृद्ध और गौरवशाली हिंदू विरासत को कभी अपनी प्राथमिकता में शामिल नहीं होने दिया. परिणामस्वरूप, प्राचीन किले ढह गए, ऐतिहासिक अवशेष मिटा दिए गए, पुरातात्विक खुदाई नहीं कराई गई और अकादमिक पाठ्यक्रमों में इनका नाम तक नहीं लिया गया. यह उपेक्षा दिल्ली के लेफ्ट-लिबरल और वामपंथी इतिहासकारों की उस खास विचारधारा से शुरू हुई, जिसका नियंत्रण स्वतंत्रता के बाद देश के इतिहास लेखन पर रहा.

जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे वामपंथी गढ़ों में प्रशिक्षित इन इतिहासकारों ने इतिहास को केवल दिल्ली-केंद्रित और मुगल-प्रधान बनाए रखा. इन्होंने जानबूझकर हमारे स्थानीय राजाओं और क्षेत्रीय हिंदू वीरों की गौरवशाली परंपराओं को नजरअंदाज किया या उन्हें ‘सामंती’ बताकर खारिज कर दिया. ब्रिटिश कालीन गजेटियरों (जैसे इलियट और क्रुक के विवरण) में उपलब्ध अकाट्य प्रमाणों को भी इन इतिहासकारों ने गंभीरता से नहीं लिया, जिसका सीधा नतीजा यह हुआ कि पासी जैसे बहुसंख्यक योद्धा समुदाय अपनी ही वीर विरासत की पहचान से वंचित रह गए.

सत्य की खोज और ऐतिहासिक न्याय का समय

लखनऊ के कसमंडी कलां से उठे इस वर्तमान विवाद को हमें एक सांप्रदायिक टकराव के बजाय एक सकारात्मक वैचारिक अवसर मानना चाहिए. अब समय आ गया है कि पुरातत्व विभाग (ASI) बिना किसी तुष्टिकरण या दबाव के वहां तुरंत वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रडार मैपिंग और खुदाई कराए ताकि सच्चाई समाज के सामने आ सके. पासी राजाओं के किलों, टीलों और अवशेषों का राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण होना चाहिए, वहां भव्य संग्रहालयों और स्मारकों का निर्माण होना चाहिए और सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाने चाहिए.

इसके साथ ही, स्कूली पाठ्यक्रमों में वामपंथी विमर्श को हटाकर इन वीर राजाओं को उनका उचित और सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिए. इतिहास केवल दिल्ली के शासकों का नहीं, बल्कि अवध, बहराइच, सीतापुर, रायबरेली और पूरे भारत की मिट्टी का है. पासी राजाओं की इस वीर विरासत को बचाना किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास की अखंडता, सनातन संस्कृति और क्षेत्रीय गौरव की पुनर्स्थापना का सवाल है. पूर्ववर्ती सरकारों की ऐतिहासिक भूलों को अब सुधारने का समय आ चुका है. जब हम अपने वास्तविक नायकों और अपनी जड़ों को सम्मान देंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास पर गर्व कर पाएंगी. कसमंडी का यह विवाद नफरत का नहीं, बल्कि सत्य की खोज, धरोहरों के संरक्षण और ऐतिहासिक न्याय का माध्यम बनना चाहिए.

(लेखक डॉ. शब्द प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लेखन करते हैं.)