Opinion: क्या कांग्रेस को कम आंक रही है सपा? समझिए 2027 का चुनावी गणित

साल 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों के बंटवारे का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है. सपा को कांग्रेस की जरूरत इसलिए है, क्योंकि गठबंधन विपक्षी वोटों को एकजुट रख सकता है.

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डॉ. संतप्रकाश तिवारी | उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. चुनाव से पहले जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सियासी खींचतान दिखाई दे रही है, वह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन. एक तरफ कांग्रेस के नेता आधी-आधी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि ‘जीत जरूरी है, सीट नहीं.’ हालांकि, बयानबाजी अब सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रह गई है. कांग्रेस के इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे नेता खुलकर सपा पर दबाव बना रहे हैं, जबकि सपा के कई नेता भी कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराने में जुटे हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन दोनों दलों के लिए बराबर जरूरी है, या इसकी सबसे ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को है?

सपा मजबूत है, लेकिन क्या अकेले जीत सकती है?

इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तुलना में समाजवादी पार्टी का संगठन कहीं ज्यादा मजबूत है. बूथ स्तर तक उसकी पकड़ है, सक्रिय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में उसका मजबूत संगठन मौजूद है, लेकिन विधानसभा चुनाव सिर्फ संगठन के दम पर नहीं जीते जाते. कई बार चुनाव विपक्षी वोटों की एकजुटता भी तय करती है कि सत्ता किसके हाथ जाएगी. यही वजह है कि भले ही कांग्रेस आज यूपी में कमजोर नजर आती हो, लेकिन उसके पास अब भी अपना एक निश्चित वोट बैंक, राष्ट्रीय नेतृत्व और देशभर में फैला संगठनात्मक ढांचा है. यही चीज सपा के लिए उसे एक अहम सहयोगी बनाती है.

बंगाल का उदाहरण सपा को क्यों परेशान करता है?

कांग्रेस के नेता लगातार पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहे हैं. उनका तर्क है कि जिस तरह टीएमसी ने कांग्रेस से दूरी बनाई और बाद में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसी तरह अगर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो उसे भी नुकसान उठाना पड़ सकता है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए उसके संगठन, नेतृत्व और संसाधनों का साथ विपक्ष के लिए अहम हो सकता है.

कांग्रेस के साथ आने से सपा को क्या फायदा होगा?

बहुत से लोग कांग्रेस का आकलन सिर्फ उसकी सीटों के आधार पर करते हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति में केवल सीटें ही मायने नहीं रखतीं. कांग्रेस के साथ होने का मतलब है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे राष्ट्रीय नेता पूरे चुनाव अभियान में सक्रिय रहेंगे. इससे बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर का समर्थन मिलता है. दूसरा बड़ा फायदा संसाधनों का है. राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण कांग्रेस के पास प्रचार, मीडिया, रणनीति और चुनाव प्रबंधन का बड़ा नेटवर्क है. इसका लाभ गठबंधन के सहयोगी दल को भी मिलता है.

सबसे बड़ा फायदा-वोटों का बंटवारा रुकता है

यूपी की राजनीति में गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा सीटों से ज्यादा वोट ट्रांसफर होता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 2.39 प्रतिशत वोट मिले थे. पहली नजर में यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर जीत-हार का अंतर इससे भी कम रहा. अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो उसके पारंपरिक वोट अलग हो सकते हैं. वहीं, गठबंधन होने पर यही वोट एक उम्मीदवार के पक्ष में जुड़ जाते हैं.

फिर सपा असहज क्यों है?

2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. सपा और कांग्रेस साथ आए तो गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत लीं. इनमें 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं. विपक्षी वोटों के एकजुट होने का असर साफ दिखाई दिया. लेकिन यहीं से असली राजनीति भी शुरू हुई. सपा जानती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनाव जिताने में मदद कर सकता है, लेकिन वह यह भी समझती है कि अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई तो भविष्य में वही उसके लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकती है. यही दुविधा आज समाजवादी पार्टी के सामने है. सपा का मानना है कि 2024 में कांग्रेस को मिली छह सीटों के पीछे उसका संगठन और उसका वोट बैंक था. इसलिए वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिखती. दूसरी तरफ कांग्रेस का तर्क है कि अगर वह गठबंधन में नहीं होती, तो विपक्ष को लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती. यानी दोनों दल 2024 की जीत का श्रेय अपने-अपने हिस्से में ज्यादा मानते हैं.

सपा की सबसे बड़ी राजनीतिक चिंता क्या है?

समाजवादी पार्टी की चिंता सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है. वर्षों से कांग्रेस का पारंपरिक सामाजिक आधार- खासकर मुस्लिम और कुछ अन्य वर्गों का वोट धीरे-धीरे सपा की ओर खिसकता गया. इसी सामाजिक आधार ने सपा को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनाया. अब अगर कांग्रेस दोबारा यूपी में मजबूत होती है, तो भविष्य में यही वोट बैंक फिर बंट सकता है. यानी आज का सहयोगी, कल का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी बन सकता है. इसी वजह से समाजवादी पार्टी गठबंधन भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस को इतना मजबूत भी नहीं होने देना चाहती कि भविष्य में वही उसके राजनीतिक आधार को चुनौती देने लगे.

ऐसे में ये कहना बिलकुल सही है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सीटों के बंटवारे का मामला नहीं है, बल्कि विपक्ष के भीतर नेतृत्व और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है. सपा को कांग्रेस की जरूरत इसलिए है, क्योंकि गठबंधन विपक्षी वोटों को एकजुट रख सकता है, राष्ट्रीय स्तर का समर्थन दिला सकता है और बीजेपी के खिलाफ मुकाबले को और मजबूत बना सकता है. लेकिन यही गठबंधन सपा के लिए राजनीतिक जोखिम भी पैदा करता है. अगर कांग्रेस मजबूत होती है, तो भविष्य में वही सपा के पारंपरिक वोट बैंक और उसके राजनीतिक स्पेस पर दावा भी कर सकती है. यही वजह है कि आज दोनों दल सार्वजनिक तौर पर गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सीटों पर सहमति बनती नहीं दिख रही.

(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)